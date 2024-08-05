Град и дожди на севере, жара до +45 на юге: какой будет погода в Казахстане
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В ближайшие трое суток большая часть страны будет под влиянием циклона, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет". При этом на юге сохранится жара.
По информации "Казгидромет", в ближайшие трое суток большая часть Казахстана будет под влиянием циклона.
"Пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. 6-8 августа на западе и северо-западе, 7-8 августа – на севере страны временами ожидается сильный дождь. По всему Казахстану – усиление ветра.
На юге страны в дневное время прогнозируется очень сильная жара до +38...+45°С, а на остальной территории республики резких изменений в температурном фоне не ожидается", – сообщили синоптики.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 5 по 11 августа. Также стало известно, что погода испортится к концу недели в Астане. При этом, жаркую погоду прогнозируют на этой неделе в Алматы.
До этого синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на август.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2144548-grad-i-dozhdi-na-severe-zhara-do-45-na-yuge-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane/