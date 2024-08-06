Дождь прогнозируют в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте во вторник, 6 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +31 градуса, а ночью опустится до +21 градуса. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +28 градусов, ночью температура снизится до +16 градусов. Скорость ветра – 4,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +38 градусов, ночью опустятся до +22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,1 м/с.