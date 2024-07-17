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Температурный рекорд 18-летней давности побит в июне в Казахстане

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Люди сидят в тени деревьев
Жаркая погода. Иллюстративное фото: Busa Photography/Getty Images

Июнь в этом году в Казахстане признан одним из самых жарких за последние годы. В ряде городов побиты рекорды 10-18 летней давности, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики "Казгидромет", истекший июнь стал очередным теплым из последних июней на всей территории Казахстана. С избыточным количеством осадков в северной половине и засушливым в южной половине страны.

Большую часть месяца на территорию страны осуществлялся вынос теплых воздушных масс из районов Черного и Средиземного морей, во многих регионах был зафиксирован высокий уровень пожарной опасности.

В середине и в конце месяца отмечались рекордно высокие значения температуры воздуха.

В дневные часы столбики термометров поднимались на западе, юге страны до отметки +35+43°С, в северных и центральных областях до +30+40°С. К примеру:

  • 9 июня в Кызылорде столбики термометров достигли +40,5°С, тем самым обновился рекорд 2016 года - +40,1°С;
  • 17 июня в Актобе был побит рекорд 2006 года и составил +39,2°С, предыдущий составлял +38,5°С;
  • в Атырау 18 июня температура воздуха повысилась до +41,5°С, обновив рекорд 2010 года - +41,0°С.

27 июня в центре и в южных регионах республики были обновлены рекорды 2014 года.

  • На метеорологической станции Жезказган наблюдалось +40,5°С, предыдущий рекорд составлял +39,6°С,
  • в Кызылорде воздух прогрелся до +42,6°С, при этом превысив отметку в +41,5°С;
  • в Туркестане новый рекорд составил +42,5°С, предыдущий составилял +41,5°С;
  • 28 июня в Алматы температура достигла отметки +37°С, тем самым был обновлен рекорд 2014 года +35,5°С.

В течение месяца над северной половиной республики наблюдалась частая циклоническая деятельность. С прохождением активных атмосферных фронтов прошли кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, в отдельных районах - с градом.

7-9 июня в северных областях прошли сильные дожди до 15-89 мм, за сутки 9 июня рекордное количество осадков выпало в Северо-Казахстанской области на метеостанции Тайынша - 89 мм, при норме за месяц 46 мм. При этом так же наблюдался крупный град диаметром 3 см.

В Астане средняя за месяц температура воздуха составила +21,8°С, что было выше нормы на 2,2°, при норме +19,6°С.

Самая высокая температура воздуха отмечалась 28 июня и составила +36,5°С, был обновлен рекорд 2014 года - +35,4°С.

Самая низкая температура воздуха в столице была зафиксирована 1 июня и составила +6,2°С. Осадков выпало в пределах климатической нормы - 46 мм, при норме за месяц 40 мм.

Ранее синоптики сообщали, что в июне средняя температура воздуха ожидалась около нормы на большей части республики и выше нормы на один градус на западе и в южной половине страны.

Также ранее в "Казгидромете" представили сезонный прогноз на лето 2024 года - с апреля по август. Тогда сообщалось, что в июле и в августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы лишь в августе. На юге и юго-востоке страны - выше нормы на 1°C. В большинстве областей в эти месяцы количество осадков прогнозировалось около и больше нормы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2135568-temperaturnyy-rekord-10-letney-davnosti-pobit-v-iyune-v-kazahstane/

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