По-летнему жаркий: апрель 2024-го побил температурные рекорды в Казахстане

Апрель 2024 года стал одним из самых жарких во многих странах Северного полушария, в том числе и в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По данным госметеослужбы, среднемесячная температура воздуха на большей части страны была теплее обычного на 1-6°. В течение месяца в разных частях страны были зафиксированы рекорды по температуре воздуха.

Так, 19 апреля на метеорологической станции Актау абсолютный максимум составил +30,1°С, тем самым обновился рекорд 2014 года (+25,0°С), на станции в Кокшетау воздух прогрелся до +26,3°С, был перекрыт абсолютный максимум 2020 года (+24,2°С), в Костанае была зафиксирована максимальная температура воздуха +29,3°С, что стало выше рекорда 1982 года (+27,2°С), в Петропавловске столбик термометра достиг отметки +28,0°С, перекрыв рекорд 1982 года (+25,0°С).

В начале третьей декады апреля высокий фон температуры сохранился на большей части страны, появились новые рекорды по городам Казахстана. Так, например, 21 апреля в Актау было отмечено +31,5°С, таким образом обновился рекорд 1975 года (+29,0°С), в Петропавловске воздух прогрелся до +28,8°С, был перекрыт абсолютный максимум 1982 года (+26,9°С), 22 апреля в Атырау столбик термометра поднялся до отметки +31,2°С, тем самым обновился рекорд 2012 года (+29,5°С), в Уральске абсолютный максимум составил +28,4°С, таким образом обновился рекорд 1967 года (+27,8°С), в Жезказгане наблюдалась максимальная температура воздуха +27,7°С, таким образом был перекрыт рекорд 2023 года (+26,1°С), 27 апреля в Актау вновь рекордно нагрело до +30,7°С, в 1989 году было +27,3°С.

Синоптики отмечают, что в конце апреля на восточную часть территории страны нагрянули холода, что было связано с вторжением северного антициклона, из-за чего температура воздуха понизилась ночью до -1...-10°С.

На большей части Казахстана в апреле в целом было мало осадков, лишь в отдельные дни наблюдались сильные дожди. Например, 24 апреля сильный дождь прошел в Актюбинской области на метеостанции Новоалексеевка выпало 25 мм, это чуть больше месячной нормы (норма 23 мм), 25 апреля в Кызылординской области на метеостанции Аральское море выпали почти 2 месячные нормы осадков 24 мм при норме 14 мм.

По Астане средняя за месяц температура воздуха составила +9,1°С, что было выше нормы на 2,6°. Самая низкая температура воздуха была зафиксирована 1 апреля и составила -2,3°С, самая высокая температура воздуха отмечалась 19 апреля и составила +24,7°С.

Напомним, ранее в "Казгидромете" рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни. Синоптики отмечают, что на большей части республики сохранится ненастная погода - практически во всех областях прогнозируют дожди с грозами, градом и порывистым ветром.