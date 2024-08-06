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"Важно готовить ребенка с разных сторон": с какого возраста детей можно отдавать в школу в Казахстане

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Школьники за партами
Школа. Иллюстративное фото: Jonathan Kirn/Getty Images

Уже скоро начнется новый учебный год - по предварительным подсчетам, за парты впервые сядут почти 370 тыс. детей. Родители стоят перед выбором, во сколько лет отдать ребенка в школу, передает "31 канал".

Подать документы в школу родители могут до 31 августа, напомнили корреспонденты телеканала.

Школы готовы принимать детей с шести лет, но за парту могут сесть и пятилетние, если день рождения у ребенка, к примеру, до конца года. Тем не менее, решающее слово - всегда за родителями.

"Многие родители говорят, что ребенок не готов. Конечно, каждому родителю кажется, что его ребенок маленький. Но у нас уже который год в первом классе оценки не ставят. Предусматривается, что ребенок будет адаптироваться, учиться писать и так далее", - объяснила руководитель отдела развития дошкольного и общего среднего образования Костанайской области Карлыга Исмурзина.

Детей принимают с 6 лет, об этом гласит закон об образовании, но это не значит, что в 7 или 8 лет в первый класс не примут. В основном, конечно, ждут шестилетнего возраста.

Психологи считают, что на сегодняшний день одних навыков чтения или письма недостаточно - важно, чтобы ребенок социализировался.

"Здесь важно готовить ребенка с разных сторон. Чтобы развивался правильно в нейропсихологическом направлении. Динамика психических процессов была правильной. А это процессы – внимание, память, мышление, чтобы развиты были примерно в одинаковом ключе.

Есть дети такие умные, а простых вещей, таких, как год какой сейчас, не знают", - заявила директор регионального центра психологической поддержки и дополнительного образования Костанайской области Елена Петренко.

По мнению педагогов, шесть лет - оптимальный возраст, чтобы отдать ребенка в школу, особенно если его уже водили на какие-нибудь подготовительные курсы.

Тем не менее многие родители, особенно те, кто уже окунулся в процесс учебы со старшим ребенком, предпочитают отдавать своих младших в школу позже.

Отметим, в июле министерство просвещения утвердило даты начала и продолжительности учебного года для казахстанских школьников, а также периоды каникул в учебном 2024-2025 году.

Учебный год, согласно документу, начнется по традиции 1 сентября 2024 года и завершится 25 мая 2025 года.

Продолжительность 1 четверти составит восемь учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно).

2 четверть - восемь учебных недель, зимние каникулы продлятся 10 дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);

3 четверть продлится 10 учебных недель, на весенние каникулы отведено 11 дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно). При этом в 1 классах дополнительные каникулы продлятся 7 дней - с 10 по 16 февраля 2025 года.

4 четверть для школьников составит восемь учебных недель.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2144980-neobhodimo-gotovit-rebenka-s-raznyh-storon-s-kakogo-vozrasta-detey-mozhno-otdavat-v-shkolu-v-kazahstane/

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