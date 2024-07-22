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Аким области раскритиковал распределение средств на ремонт школ Экибастуза

Опубликовано:

Школа
Школа. Иллюстративное фото: gov.kz

Глава Павлодарской области Асаин Байханов напомнил о существовании комплексного подхода и раскритиковал распределение средств на ремонт школ Экибастуза, передает Pavlodarnews.kz.

Ремонт Экибастузской СОШ №10 во время рабочего визита в Экибастуз проверил Асаин Байханов. Это одно из самых крупных средних образовательных учреждений города. Школу посещают 1460 детей. В здании идет капитальный ремонт мягкой кровли и актового зала.

"Мы выделили средства на ремонт десяти школ Экибастуза. Какую из них ни возьми, в одной угол, в другой угол сделан. Делать надо от начала до конца, комплексно. Особенно в школах, где много учеников. В Экибастузе, Аксу необходимо проводить только комплексный ремонт школ, в которых обучаются более 800 детей", - указал аким области. 

По словам руководителя управления образования Самал Айтказиной, проекты по ремонту учебных заведений разделили на три года. Под готовую проектно-сметную документацию предоставили средства.

Асаин Байханов удивился, что на ремонт крупных школ управление запрашивает меньше 100 млн тенге, тогда как проекты сельских учреждений оценивают в 600 млн тенге. Аким области поручил пересмотреть цены и учесть комплексный подход.

А в Алматы аким города Ерболат Досаев ознакомился с ходом капитального ремонта и сейсмоусиления здания школы №9 в рамках рабочего объезда Ауэзовского района. Здание школы на 1200 мест, возведенное более 50 лет назад, нуждалось в капитальном ремонте.

В Восточно-Казахстанской области по поручению акима региона создали специальную комиссию по мониторингу ремонтных работ в рамках подготовки объектов образования к новому учебному году. Заместитель акима области проверил качество ремонта в двух школах Усть-Каменогорска.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2138016-akim-oblasti-raskritikoval-raspredelenie-sredstv-na-remont-shkol-ekibastuza/

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