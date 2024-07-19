Владельцев новых домов определили путем жеребьевки в Актюбинской области (видео)

В Кобде путем жеребьевки определили владельцев новых домов. Весной из-за сильного паводка они потеряли свои дома, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Актюбинской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата, сейчас в Кобдинском районе строят 147 домов, 17 из них находятся в селе Жарык. Вчера эти дома распределили среди жителей путем жеребьевки.

В районном акимате отметили, что жеребьевка прошла открыто у всех на глазах.

"Сами жители, участвовавшие в ней, остались довольны ее результатами. Теперь владельцы новых домов ждут заселения", - отметили в акимате Актюбинской области.

Весной этого года в 6 районах региона и в Актобе в результате сильного паводка были повреждены многие дома и объекты инфраструктуры. По поручению президента был принят ряд мер по оказанию помощи жителям, пострадавшим от стихии.

"Поддержка оказывалась в виде выделения финансовой помощи пострадавшим, восстановления жилья, обеспечения необходимыми продуктами питания и одеждой. Кроме того, принимаются меры по обеспечению жителей жильем и их расселению в построенные дома", - подчеркнули в акимате региона.

Напомним, в марте подтопило поселок Кобда в Актюбинской области. Там начали эвакуацию жителей. Такого потопа в районе не видели 30 лет. Паводок нагрянул так стремительно, что люди даже не сразу поняли всю опасность.

Чтобы хоть как-то предотвратить дальнейшее затопление, власти решили закрыть отрезок дороги Самара - Шымкент - там прорыли канал для стока.

В апреле жители села Кобда, пострадавшие от паводка, начали возвращаться в свои дома и разбирать то, что осталось после потопа. Они рассказали, как пережили стихийное бедствие.

Позже стало известно, что в населенном пункте, который значительно пострадал от паводков, завелись, по словам местных жителей, полчища больших комаров и зеленых мух, которые тучами залетали в дома.