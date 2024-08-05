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Минбороны Казахстана планирует увеличить количество призывников в армию

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Военнослужащий с винтовкой за спиной
Военнослужащий. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Министерстве обороны намерены увеличить число призывников с 39 180 человек до 40 148, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Открытые НПА", где размещен проект.

Министерство обороны РК открыло на портале "Открытые НПА" обсуждение постановления, которое может быть принято для исполнения указа президента от 1 февраля 2024 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок, и очередном призыве граждан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года".

Сообщается, что в действующей редакции призывным комиссиям в марте-июне и в сентябре-декабре необходимо обеспечить проведение призыва 39 180 человек от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

В новой редакции число призывников предлагают увеличить до 40 148 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2144653-minborony-kazahstana-planiruet-uvelichit-kolichestvo-prizyvnikov-v-armiyu/

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