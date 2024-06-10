Новый способ мотивации для службы в армии предложили в Казахстане

Министерство просвещения предлагает включить отслуживших в армии казахстанцев в список людей, имеющих право на поступление в вузы и колледжи по квоте, передает NUR.KZ.

На портале "Открытые НПА" опубликован проект приказа "О внесении изменений и дополнения в приказ Министра просвещения РК от 15 августа 2023 года № 261 "Об утверждении размеров квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического, профессионального и послесреднего образования".

В приказ предлагают внести две поправки. Так, в сравнительной таблице указано, что квоту:

для граждан из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью предлагают увеличить с 1 до 10%.

для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы предлагают увеличить с 1 до 5%.

Также в приказ предлагают внести новую категорию граждан, которым могут начать предоставлять квоту - для выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву. Данной категории предлагают выделить 1% от всех квот. В действующей редакции приказа квоты для отслуживших в армии казахстанцев не предусмотрено.

Обсуждение проекта продлится до 25 июня.

В марте текущего года мы писали, что в Казахстане хотят повысить зарплаты военным.

"Сейчас Минобороны на уровне депутатского корпуса и правительства прорабатывает вопрос по повышению денежного довольствия военнослужащих, в том числе, и тех, кто работает по контракту, а также офицерского состава", - сказал тогда пресс-секретарь Минобороны Руслан Жангулин.

До этого депутат Константин Авершин сообщил, что базовый оклад стрелка сегодня составляет 98 тысяч тенге и они вынуждены таксовать.

"Военнослужащие вынуждены таксовать, чтобы элементарно прокормить свою семью. В данном случае мои коллеги поддержат, что ситуация на самом деле близка к критической и ни одного конкретного внятного предложения, как поменять ситуацию, я не услышал", – заявил мажилисмен.

Напомним, еще в мае 2023 года на всеармейском совещании в столице Касым-Жомарт Токаев заявил об увеличении зарплат некоторой категории военных в Казахстане.

"В этом году заработная плата военных летчиков увеличится в среднем на 60%, так же, как и у преподавателей и медиков, работающих в этой сфере. В 2024 году месячный оклад за воинское звание вырастет на 30%", - сказал тогда президент.

На портале "Электронного правительства РК" сообщается, что в Казахстане есть определенные льготы для военнослужащих. Так, военнослужащие и их семьи обеспечиваются жилищем на период прохождения воинской службы за счет государства.

Медицинское обеспечение военнослужащих в военно-медицинских учреждениях также осуществляется за счет бюджетных средств. Оплата услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи военнослужащим осуществляется фондом социального медицинского страхования.

Все категории военнослужащих обеспечиваются денежным довольствием, устанавливаемым на основании единой системы оплаты труда работников органов РК. Денежное довольствие включает в себя денежное содержание (должностной оклад и оклад по воинскому званию), надбавки за особые условия прохождения службы и другие надбавки, предусмотренные действующим законодательством.

Должностные оклады военнослужащих по контракту определяются с учетом стажа службы. Размеры должностных окладов и окладов по воинским званиям военнослужащих по контракту устанавливаются не ниже размеров должностных окладов госслужащих на соответствующих должностях и размеров доплат за соответствующие специальные звания и классные чины.