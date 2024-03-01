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"Получают 150 тысяч тенге": повысить зарплаты военным хотят в Казахстане

Опубликовано:

Учения в армии
Армия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пресс-секретарь Министерства обороны РК Руслан Жангулин во время брифинга в СЦК рассказал о планах ведомства по повышению зарплаты военных, передает корреспондент NUR.KZ.

Руслан Жангулин рассказал, что Минобороны собирается пересмотреть размер зарплат казахстанских военных.

"Сейчас Минобороны на уровне депутатского корпуса и правительства прорабатывает вопрос по повышению денежного довольствия военнослужащих, в том числе, и тех, кто работает по контракту, а также офицерского состава", - сказал он.

По словам Жангулина, сейчас военнослужащие по контракту зарабатывают в среднем 150 тысяч тенге, а также получают разные социальные льготы.

Так, во время прохождения воинской службы они обеспечиваются жилищными выплатами. По данным пресс-секретаря, в Астане жилищные выплаты в этом году составили на одного человека порядка 75 тысяч тенге.

Также военнослужащие обеспечиваются санаторно-курортным лечением и получают оздоровительное пособие в размере оклада во время выхода в отпуск.

"На данный момент на уровне правительства прорабатываются вопросы по единым выплатам военнослужащим и офицерскому составу. Подробнее расскажем, когда станет известно", - заверил Жангулин.

Напомним, в январе депутат мажилиса Константин Авершин заявил, что казахстанские военные получают такую низкую зарплату, что вынуждены таксовать.

На эту критику отвечал вице-министр обороны Султан Камалетдинов, который назвал данную ситуацию "позором" и сказал, что низкая зарплата военных является общенациональной проблемой.

Напомним, еще в мае прошлого года на всеармейском совещании в столице Касым-Жомарт Токаев заявил об увеличении зарплат некоторой категории военных в Казахстане.

"В этом году заработная плата военных летчиков увеличится в среднем на 60%, так же, как и у преподавателей и медиков, работающих в этой сфере. В 2024 году месячный оклад за воинское звание вырастет на 30%", – сказал тогда президент.

Также вице-министр Камалетдинов указывал на недостаточное выделение денежных средств на приобретение военным вещевого имущества и заявлял об оттоке военнослужащих из армии Казахстана.

"Одна из причин, как я уже ранее говорил, относительно низкое денежное довольствие", – отметил Султан Камалетдинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064019-poluchayut-150-tysyach-tenge-povysit-zarplaty-voennym-hotyat-v-kazahstane/

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