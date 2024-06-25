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Военнослужащих хотят освободить от уплаты кредитов на время службы в армии

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Военнослужащий с винтовкой за спиной
Военнослужащий. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Военнослужащих-срочников Казахстана могут освободить от уплаты займов и кредитов на период службы и последующие 60 дней, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Открытые НПА".

На портале "Открые НПА" опубликован новый проект, разработчиком которого выступает Министерство обороны Казахстана.

В Минобороны предлагают внести изменения в постановление правительства страны от 15 мая 2012 года № 620 "Об утверждении Правил организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу".

В пояснительной записке к проекту написано, что в постановление предлагают внести пункт, которого нет в действующей редакции. Речь о кредитах и займах, которые могут быть у призывников.

"Военнослужащим срочной воинской службы по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита предоставляется отсрочка платежей по основному долгу и вознаграждению на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания, без начисления вознаграждения по займу и (или) микрокредиту в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - написано в дополнении к постановлению.

Публичное обсуждение продлится до 10 июля, комментариев от казахстанцев пока не поступало.

Сегодня на заседании правительства глава Минтруда Светлана Жакупова заявила о дефиците технических специалистов в Казахстане и предложила освободить выпускников таких учебных заведений от службы в армии.

"Предлагаю рассмотреть вопрос об освобождении от погашения воинского долга лиц, окончивших учебные заведения по указанным специальностям, и открыть в колледжах военные кафедры, направленные на подготовку сержантского состава и прохождение военной подготовки", - сказала Жакупова.

Ранее мы писали о том, что Министерство просвещения предложило включить отслуживших в армии казахстанцев в список людей, имеющих право на поступление в вузы и колледжи по квоте.

А в марте текущего года пресс-секретарь Министерства обороны РК Руслан Жангулин во время брифинга в СЦК рассказал о планах по повышению зарплаты военных.

"Сейчас Минобороны на уровне депутатского корпуса и правительства прорабатывает вопрос по повышению денежного довольствия военнослужащих, в том числе, и тех, кто работает по контракту, а также офицерского состава", - сказал он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2123733-voennosluzhashchih-hotyat-osvobodit-ot-uplaty-kreditov-na-vremya-sluzhby-v-armii/

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