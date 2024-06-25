Освободить от армии некоторых выпускников вузов в Казахстане предложили в Минтруда
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На заседании правительства глава Минтруда Светлана Жакупова заявила о дефиците технических специалистов в Казахстане, поэтому она обратилась к кабмину с инициативой, передает корреспондент NUR.KZ.
"С учетом имеющегося сегодня дефицита специалистов по техническим специальностям предлагаю рассмотреть вопрос об освобождении от погашения воинского долга лиц, окончивших учебные заведения по указанным специальностям, и открыть в колледжах военные кафедры, направленные на подготовку сержантского состава и прохождение военной подготовки", - заявила Жакупова.
В целом, согласно прогнозам министерства, к 2029 году экономика Казахстана будет обеспечена 3,8 млн качественных рабочих мест, что составляет 45% от общей структуры занятости – это будет способствовать повышению доходов 1,7 млн граждан на уровень выше средней заработной платы.
Отметим, на официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что в настоящее время освобождение от воинского призыва в мирное время могут получить граждане:
- признанные негодными по состоянию здоровья.
Предусмотрен перечень заболеваний, согласно которым гражданин может быть признан негодным для служения в армии. По результатам медицинского освидетельствования, врач-специалист выносит заключение о категории годности гражданина по следующим критериям:
- "А" - годен к воинской службе;
- "Б" - годен к воинской службе с незначительными ограничениями;
- "В" - нуждается в обследовании (лечении) с последующим медицинским освидетельствованием;
- "Г" - временно не годен к воинской службе;
- "Д" - не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время;
- "Е" - не годен к воинской службе с исключением с воинского учета;
- не призванные на законных основаниях на срочную воинскую службу, по достижении двадцати семи лет;
- лица, у которых один из родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, умер или стал инвалидом I или II группы при исполнении служебных обязанностей в период прохождения воинской службы;
- прошедшие воинскую (альтернативную) службу в другом государстве;
- проходившие службу в специальных государственных органах Республики Казахстан;
- имеющие ученую степень;
- священнослужители, зарегистрированные в религиозных объединений.
Отсрочка от призыва на воинскую службу
Отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется гражданам по решению районной (города областного значения) призывной комиссии.
Отсрочка предоставляется по следующим основаниям:
Как уже было упомянуто выше, отсрочка – это временный перенос срока призыва на воинскую службу по определенным обстоятельствам.
Отсрочка предоставляется по следующим обстоятельствам:
- по семейным;
- для продолжения образования;
- по состоянию здоровья;
- по другим причинам.
Отсрочка от призыва на воинскую службу по семейным обстоятельствам предоставляется:
- гражданам, занятым уходом за членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и не находящимися на полном государственном обеспечении, при отсутствии близких родственников или других лиц, проживающих на территории Республики Казахстан вместе с ними или отдельно, обязанных по закону содержать указанных членов семьи.
Отсрочка от призыва в армию в случае продолжения образования предоставляется:
- гражданам, получающим общее среднее образование в организациях образования на период обучения;
- гражданам, получающим техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование по очной форме обучения в соответствующих организациях образования, очное образование в духовных (религиозных) организациях образования, а также в организациях высшего и (или) послевузовского образования других государств, до окончания одного организации высшего и (или) послевузовского образования при предоставлении подтверждающих документов об обучении;
- гражданам, получающим послевузовское профессиональное образование, на период обучения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2123481-osvobodit-ot-armii-nekotoryh-vypusknikov-vuzov-v-kazahstane-predlozhili-v-mintruda/