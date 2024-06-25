Освободить от армии некоторых выпускников вузов в Казахстане предложили в Минтруда

На заседании правительства глава Минтруда Светлана Жакупова заявила о дефиците технических специалистов в Казахстане, поэтому она обратилась к кабмину с инициативой, передает корреспондент NUR.KZ.

"С учетом имеющегося сегодня дефицита специалистов по техническим специальностям предлагаю рассмотреть вопрос об освобождении от погашения воинского долга лиц, окончивших учебные заведения по указанным специальностям, и открыть в колледжах военные кафедры, направленные на подготовку сержантского состава и прохождение военной подготовки", - заявила Жакупова.

В целом, согласно прогнозам министерства, к 2029 году экономика Казахстана будет обеспечена 3,8 млн качественных рабочих мест, что составляет 45% от общей структуры занятости – это будет способствовать повышению доходов 1,7 млн граждан на уровень выше средней заработной платы.

Отметим, на официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что в настоящее время освобождение от воинского призыва в мирное время могут получить граждане:

признанные негодными по состоянию здоровья.

Предусмотрен перечень заболеваний, согласно которым гражданин может быть признан негодным для служения в армии. По результатам медицинского освидетельствования, врач-специалист выносит заключение о категории годности гражданина по следующим критериям:

"А" - годен к воинской службе;

"Б" - годен к воинской службе с незначительными ограничениями;

"В" - нуждается в обследовании (лечении) с последующим медицинским освидетельствованием;

"Г" - временно не годен к воинской службе;

"Д" - не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время;

"Е" - не годен к воинской службе с исключением с воинского учета;

не призванные на законных основаниях на срочную воинскую службу, по достижении двадцати семи лет;

лица, у которых один из родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, умер или стал инвалидом I или II группы при исполнении служебных обязанностей в период прохождения воинской службы;

прошедшие воинскую (альтернативную) службу в другом государстве;

проходившие службу в специальных государственных органах Республики Казахстан;

имеющие ученую степень;

священнослужители, зарегистрированные в религиозных объединений.

Отсрочка от призыва на воинскую службу

Отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется гражданам по решению районной (города областного значения) призывной комиссии.

Отсрочка предоставляется по следующим основаниям:

Как уже было упомянуто выше, отсрочка – это временный перенос срока призыва на воинскую службу по определенным обстоятельствам.

Отсрочка предоставляется по следующим обстоятельствам:

по семейным;

для продолжения образования;

по состоянию здоровья;

по другим причинам.

Отсрочка от призыва на воинскую службу по семейным обстоятельствам предоставляется:

гражданам, занятым уходом за членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и не находящимися на полном государственном обеспечении, при отсутствии близких родственников или других лиц, проживающих на территории Республики Казахстан вместе с ними или отдельно, обязанных по закону содержать указанных членов семьи.

Отсрочка от призыва в армию в случае продолжения образования предоставляется:

гражданам, получающим общее среднее образование в организациях образования на период обучения;

гражданам, получающим техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование по очной форме обучения в соответствующих организациях образования, очное образование в духовных (религиозных) организациях образования, а также в организациях высшего и (или) послевузовского образования других государств, до окончания одного организации высшего и (или) послевузовского образования при предоставлении подтверждающих документов об обучении;

гражданам, получающим послевузовское профессиональное образование, на период обучения.