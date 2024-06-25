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Освободить от армии некоторых выпускников вузов в Казахстане предложили в Минтруда

Опубликовано:

Солдат на учениях
Солдат на учениях. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На заседании правительства глава Минтруда Светлана Жакупова заявила о дефиците технических специалистов в Казахстане, поэтому она обратилась к кабмину с инициативой, передает корреспондент NUR.KZ.

"С учетом имеющегося сегодня дефицита специалистов по техническим специальностям предлагаю рассмотреть вопрос об освобождении от погашения воинского долга лиц, окончивших учебные заведения по указанным специальностям, и открыть в колледжах военные кафедры, направленные на подготовку сержантского состава и прохождение военной подготовки", - заявила Жакупова.

В целом, согласно прогнозам министерства, к 2029 году экономика Казахстана будет обеспечена 3,8 млн качественных рабочих мест, что составляет 45% от общей структуры занятости – это будет способствовать повышению доходов 1,7 млн граждан на уровень выше средней заработной платы.

Отметим, на официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что в настоящее время освобождение от воинского призыва в мирное время могут получить граждане:

  • признанные негодными  по состоянию здоровья.

Предусмотрен перечень заболеваний, согласно которым гражданин может быть признан негодным для служения в армии. По результатам медицинского освидетельствования, врач-специалист выносит заключение о категории годности гражданина по следующим критериям:

  • "А" - годен к воинской службе;
  • "Б" - годен к воинской службе с незначительными ограничениями;
  • "В" - нуждается в обследовании (лечении) с последующим медицинским освидетельствованием;
  • "Г" - временно не годен к воинской службе;
  • "Д" - не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время;
  • "Е" - не годен к воинской службе с исключением с воинского учета;
  • не призванные на законных основаниях на срочную воинскую службу, по достижении двадцати семи лет;
  • лица, у которых один из родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, умер или стал инвалидом I или II группы при исполнении служебных обязанностей в период прохождения воинской службы;
  • прошедшие воинскую (альтернативную) службу в другом государстве;
  • проходившие службу в специальных государственных органах Республики Казахстан;
  • имеющие ученую степень;
  • священнослужители, зарегистрированные в религиозных объединений.

Отсрочка от призыва на воинскую службу

Отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется гражданам по решению районной (города областного значения) призывной комиссии.

Отсрочка предоставляется по следующим основаниям:

Как уже было упомянуто выше, отсрочка – это временный перенос срока призыва на воинскую службу по определенным обстоятельствам.

Отсрочка предоставляется по следующим обстоятельствам:

  • по семейным;
  • для продолжения образования;
  • по состоянию здоровья;
  • по другим причинам.

Отсрочка от призыва на воинскую службу по семейным обстоятельствам предоставляется:

  • гражданам, занятым уходом за членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и не находящимися на полном государственном обеспечении, при отсутствии близких родственников или других лиц, проживающих на территории Республики Казахстан вместе с ними или отдельно, обязанных по закону содержать указанных членов семьи.

Отсрочка от призыва в армию в случае  продолжения образования предоставляется:

  • гражданам, получающим общее среднее образование в организациях образования на период обучения;
  • гражданам, получающим техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование по очной форме обучения в соответствующих организациях образования, очное образование в духовных (религиозных) организациях образования, а также в организациях высшего и (или) послевузовского образования других государств, до окончания одного организации высшего и (или) послевузовского образования при предоставлении подтверждающих документов об обучении;
  • гражданам, получающим послевузовское профессиональное образование, на период обучения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2123481-osvobodit-ot-armii-nekotoryh-vypusknikov-vuzov-v-kazahstane-predlozhili-v-mintruda/

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