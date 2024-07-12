"Их опекают дома": в Минобороны прокомментировали дедовщину в казахстанской армии

Заместитель начальника генштаба Вооруженных сил РК Сакен Жусупов на брифинге СЦК назвал причины, из-за которых казахстанцы уклоняются от службы в армии, передает корреспондент NUR.KZ.

Сакен Жусупов сообщил, что ежегодно на срочную военную службу призываются более 30 тысяч граждан.

"Что касается отказников, то такие факты имеют место быть. Если они оповещены местными органами управления, получили повестку, и не прибывают на призывные пункты, на них налагается штраф. Что касается тех, кто хочет и не хочет служить, это обязанность - защита своей Родины, конституционный долг. С такой категорией мы проводим разъяснительную работу", - заявил он.

Также Жусупов заявил, что сейчас молодые люди мыслят по-другому и скучают по дому из-за опеки.

"Основные причины, прежде всего, это так называемая тоска по дому. Они в своих разъяснениях пишут, что соскучились по близким - матери и отцу. Сейчас дети, молодые люди, немного по другому (мыслят - прим. ред). Все же в семье кроется - воспитание - их опекают, и так далее.

Касательно дедовщины - осенний и весенний призыв, у нас солдаты срочной службы отдельно проживают. Это давно уже установлено. Если есть спальное помещение, то там только солдаты одного призыва. Никогда мы их не смешиваем", - заверил спикер.

Сейчас, по его словам, для комфортной службы в армии создаются все условия.

"Сейчас молодые люди образованные, все условия им создаются. Вы знаете, что разрешаются переговоры с родственниками по мобильным телефонам. Также устраиваются видеоконференции с родственниками. Они на постоянном контроле. У нас для этого есть структура, как военная полиция.

Другие органы правоохранительные, которые проверяют их питание, обеспечение, условия проживания и т. д. Многие вещи давно решены. Отказников у нас единицы, можно даже не переводить в проценты. Даже 1 процента реально не будет", - резюмировал спикер.

Напомним, сегодня официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин рассказал о состоянии пострадавшего солдата-срочника и раскрыл некоторые подробности расследования. Ранее стало известно, что солдат-срочник пережил клиническую смерть и впал в кому в Жамбылской области.

До этого в области Жетісу скончался военнослужащий Амир Байтурганов, который был призван в армию за несколько месяцев до этого. По официальным данным, причиной смерти стал менингит, но родные юноши не верили в эту версию. Позже глава Минобороны комментировал смерть солдата-срочника в области Жетісу.

Кроме того, в Мангистауской области во время проведения работ в Актауском гарнизоне при взрыве неизвестного вещества погиб солдат-срочник. Еще один случай произошел в ноябре в Петропавловске. Там военнослужащий Нацгвардии погиб, получив ранение от случайного выстрела сослуживца.