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Сертификат на знание госязыка будет обязательным при получении гражданства Казахстана

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Открытый сайт eGov на ноутбуке и паспорт РК в руке
Паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Для получения гражданства Казахстана теперь нужен сертификат на знание госязыка. Такие поправки внесены в правила приема, оформления и рассмотрения заявлений на гражданство РК, передает NUR.KZ.

МВД внесло изменения в Правила приема, оформления и рассмотрения заявлений по вопросам получения и восстановления гражданства РК. Приказ министра внутренних дел издан 29 июля 2024 года и опубликован на портале ИС "Параграф".

Согласно поправкам, помимо других документов к заявлению о приеме в гражданство РК и при восстановлении в гражданстве РК, теперь нужно прилагать сертификат, подтверждающий знание государственного языка на элементарном уровне, а также основы Конституции и историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования, в соответствии с пп.14, ст.17 Закона "О гражданстве Республики Казахстан".

Приказ вводится в действие с 12 августа 2024 года.

В мае этого года глава Миннауки и высшего образования на брифинге в кабмине рассказал, как и кто будет сдавать тесты на получение и восстановление гражданства Казахстана.

"Теперь действительно - для получения гражданства либо его восстановления нужно будет сдавать тест. Это нормальная практика: в США, Германии, Канаде, Турции, России есть такие тесты. Три компонента этого теста будет. Первое - это знание государственного языка, казахского языка, второе - знание основ Конституции, и третье - основ истории Казахстана. Сейчас мы создаем специальную рабочую группу. Сами правила и тесты еще не разработаны. Мы будем их разрабатывать. По мере готовности можем отдельно сообщить, как это будет выглядеть", - заверил тогда Саясат Нурбек.

Тогда же в МВД напомнили, что знание госязыка, основ истории и Конституции Казахстана станут обязательным условием для получения гражданства страны.

Также в мае президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы".

В подписанном законе говорится, что незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции и истории является основанием для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана.

Напомним, в апреле 2023 года мы писали, что тест на знание казахского языка могут сделать обязательным при поступлении на государственную службу в Казахстане. В сентябре того же года были разработаны правила проведения тестирования на знание казахского языка КАЗТЕСТ.

В апреле этого года стало известно, что в Казахстане разработали новые правила проведения тестирования на знание казахского языка по системе КАЗТЕСТ.

Добавим, что согласно Закону "О гражданстве РК" гражданство Казахстана приобретается:

  • по рождению;
  • в результате приема в гражданство Республики Казахстан;
  • по основаниям или в порядке, предусмотренными межгосударственными договорами Республики Казахстан;
  • по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом.

Согласно статье 20-1 данного закона, лишение гражданства РК допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан, в результате которых причинен иной тяжкий вред жизненно важным интересам Республики Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143683-sertifikat-na-znanie-gosyazyka-budet-obyazatelnym-pri-poluchenii-grazhdanstva-kazahstana/

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