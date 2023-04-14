Тест на знание казахского может стать обязательным для госслужащих в Казахстане

Словарь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Тест на знание казахского языка могут сделать обязательным при поступлении на государственную службу в Казахстане. Соответствующий документ опубликован на портале "Открытых НПА".

Комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования РК разместил на портале проект постановления правительства "Об утверждении Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023-2029 годы".

Сообщается, что общественное обсуждение проекта Концепции продлится до 25 апреля.

В документе говорится, что сейчас госслужащим при поступлении на службу необязательно сдавать тест на знание государственного языка.

"Государственным служащим, органам обслуживания и т.д. при поступлении на службу не включено в обязанности законодательно проходить тестирование через систему "Казтест". Данный вопрос необходимо решить путем внесения соответствующих изменений в действующие нормативно-правовые акты", – говорится в документе.

На сайте Национального центра тестирования говорится, что "Казтест" – это отечественная система оценки уровня владения казахского языка в соответствии с принципами и требованиями международных систем оценки уровня языковых компетенций, таких как TOEFL, IELTS (системы оценки уровня знания английского языка), TÖMER (оценка уровня знания турецкого языка), ТРКИ (система оценки уровня владения русским языком).

Содержательная структура "Казтеста" включает 5 блоков:

аудирование – это диалоги, монологи и 20 заданий по содержанию;

лексика, грамматическая структура – 40 заданий на определение использования грамматики, лексики;

чтение – тексты разного содержания и стиля, включает 40 заданий;

письмо – это такие письменные работы, как диктант, изложение и эссе в зависимости от уровня;

говорение – продуктивная форма речевой деятельности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2016734-test-na-znanie-kazahskogo-mozhet-stat-obyazatelnym-dlya-gossluzhaschih-v-kazahstane/