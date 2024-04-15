Тест на знание казахского языка: новые правила разработали в Казахстане

Новые правила проведения тестирования на знание казахского языка по системе КАЗТЕСТ разработали в Казахстане. Соответствующий проект документа опубликован сегодня на портале "Открытых НПА", передает NUR.KZ.

Глава министерства просвещения Саясат Нурбек подписал проект поправок "Об утверждении Правил по системе оценки уровня владения казахским языком КАЗТЕСТ".

Документ был опубликован сегодня, 15 апреля, его публичное обсуждение продлится до 29 апреля.

В нем говорится, что проведение тестирования по системе КАЗТЕСТ будет осуществлять "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования РК.

"Тестирование КАЗТЕСТ состоит из двух видов тестирования: диагностическое и сертификационное. Тестирование проводится в бумажном и/или в электронном формате.

Время диагностического тестирования составляет 1 час 10 минут (70 минут). Время сертификационного тестирования составляет 2 часа 7 минут (127 минут)", – говорится в проекте документа.

Прием заявлений на тестирования осуществляется через:

сайт www.kazakhtest.kz

канцелярию Центра (для юридических лиц)"

Как уточняется в проекте документа, диагностическое тестирование – вид тестирования на определение уровня владения казахским языком, по результатам которого для физических лиц выдается справка с указанием Ф.И.О. (при его наличии) и для юридических лиц в виде ведомости.

Сертификационное тестирование – вид тестирования на оценку и подтверждение определенного уровня владения казахским языком с выдачей сертификата Центром.

В проекте документа сказано, что тестируемому для получения сертификата определенного уровня необходимо набрать процентный пороговый балл по каждому блоку в пределах от 30% до 70% правильных ответов, задания по блокам Письмо и Говорение оцениваются по 50-балльной шкале. При этом апелляция результатов тестирования по системе КАЗТЕСТ не предусмотрена.

Сертификат КАЗТЕСТ с QR-кодом действителен в течение 2 лет со дня его выдачи. Они выдаются в электронном виде.

Подробнее ознакомиться с проектом документа и принять участие в обсуждении можно здесь.

Напомним, в апреле 2023 года мы писали, что тест на знание казахского языка могут сделать обязательным при поступлении на государственную службу в Казахстане. В сентябре того же года были разработаны правила проведения тестирования на знание казахского языка КАЗТЕСТ.

Добавим, что КАЗТЕСТ – это система оцен­ки уровня владения государственным язы­ком гражданами в Казахстане. Тестирование основано на принципах меж­дународных систем оценки языковых знаний, таких как, например, TOEFL, IELTS, DALF/ DELF, DSH, CELI, TÖMER, ТРКИ.