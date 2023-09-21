Как казахстанцев будут проверять на знание госязыка

Правила проведения тестирования на знание казахского языка КАЗТЕСТ собираются утвердить в Казахстане. Соответствующий проект документа опубликован на портале "Открытых НПА".

Комитет языковой политики МНВО разработал правила по проведению тестирования "Оценка уровня знания казахского языка (КАЗТЕСТ)". Документ был опубликован 20 сентября, его публичное обсуждение продлится до 4 октября.

Так, согласно правилам, тестирование КАЗТЕСТ состоит из двух видов – диагностического и сертификационного. Оба проводятся в бумажном или в электронном формате в рабочие дни (с понедельника по пятницу за исключением праздничных дней).

Диагностическое тестирование – вид тестирования на определение уровня владения казахским языком, по результатам которого для физлиц выдается справка с указанием Ф.И.О., для юридических лиц – в виде ведомости.

Сертификационное – вид тестирования на оценку и подтверждение определенного уровня владения языка с выдачей сертификата.

В первом случае оно проводится 1 час 40 минут (100 минут), состоит из 100 заданий:

аудирование – 20 заданий (на него уделяется 20 минут); лексико-грамматическая структура – 40 заданий (30 минут); чтение – 40 заданий (50 минут).

Сертификационное состоит из 100 тестовых заданий по блокам:

аудирование – 20 заданий (20 минут); лексико-грамматическая структура – 40 заданий (30 минут); чтение – 40 заданий (50 минут); письмо – 3 задания (35-60 минут); говорение – 2 задания (7 минут).

За каждое правильно выполненное задание дается один балл.

Как подавать заявление?

Физические лица подают заявление на диагностическое или сертификационное тестирование через веб-сайт. Юридические лица направляют заявление письмом организации за подписью первого руководителя или и (или) лицом им уполномоченным.

Что будет за нарушения при сдаче тестирования?

В случае обнаружения подставного лица в ходе запуска или во время тестирования уполномоченный представитель Центра составляет "Акт выявления подставного лица в ходе запуска на тестирование (или во время тестирования– прим. ред.)". Затем тестируемого отстраняют от сдачи тестирования в текущем году.

Если у сдающего обнаружат запрещенные предметы (модемы, наушники и др. гаджеты, а также учебно-методическую литературу), то в присутствии тестируемого составляют "Акт об изъятии запрещенных предметов в аудитории и удаления тестируемого из аудитории, нарушившего требования правил по проведению тестирования "Оценка уровня знания казахского языка (КАЗТЕСТ)". Нарушителя удаляют из аудитории, отстраняют от сдачи тестирования в текущем году.

Результаты могут аннулировать, а тестируемого отстранить также при списывании.

Результаты

Для подтверждения уровня и получения сертификата необходимо набрать пороговые 60 процентов правильных ответов по каждому виду речевой деятельности. Задания по блокам письмо и говорение оцениваются по 50-балльной шкале. Апелляция не предусмотрена.

Срок действия сертификата КАЗТЕСТ следующий:

элементарный уровень (А1) – 2 год; базовый уровень (А2) – 2 год; средний уровень (В1) – 2 года; уровень выше среднего (В2) – 3 года; высокий уровень (С1) – 3 года.

Дата выдачи и срок действия документа указывается в правом нижнем углу сертификата.

Добавим, что КАЗТЕСТ – это система оцен­ки уровня владения государственным язы­ком гражданами в Казахстане. Тестирование основано на принципах меж­дународных систем оценки языковых знаний, таких как, например, TOEFL, IELTS, DALF/ DELF, DSH, CELI, TÖMER, ТРКИ.