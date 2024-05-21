Когда будут готовы тесты по казахскому языку на гражданство, рассказали в Миннауки Казахстана

Глава Миннауки и высшего образования на брифинге в кабмине рассказал, как и кто будет сдавать тесты на получение и восстановление гражданства Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Министерства науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что поправки в миграционное законодательство уже подписаны президентом.

"Теперь действительно — для получения гражданства либо его восстановления нужно будет сдавать тест. Это нормальная практика: в США, Германии, Канаде, Турции, России есть такие тесты. Три компонента этого теста будет.

Первое — это знание государственного языка, казахского языка, второе — знание основ Конституции, и третье — основ истории Казахстана. Сейчас мы создаем специальную рабочую группу. Сами правила и тесты еще не разработаны. Мы будем их разрабатывать. По мере готовности можем отдельно сообщить, как это будет выглядеть", — заверил он.

Министр также добавил, что дети и люди с особыми потребностями эти тесты сдавать не будут.

"Там есть оговорки — то есть эти тесты обязаны будут сдавать лица, которые подают на гражданство. Есть оговорки по отдельному списку, которые имеют заслугу перед Казахстаном — по так называемому президентскому списку.

Как будет готов, мы дополнительно информацию предоставим. Работа только началась. Есть оговоренные законом сроки: после вступления в силу закона у нас есть буквально месяц — мы сейчас эту работу ускоренно ведем", — резюмировал Саясат Нурбек.