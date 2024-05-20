"Знать язык, историю и Конституцию": новые правила получения гражданства Казахстана назвали в МВД

Знание государственного языка, основ истории и Конституции Казахстана станут обязательным условием для получении гражданства страны, передает корреспондент NUR.KZ. Об этих и других поправках на брифинге рассказали представители МВД.

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев рассказал о поправках в закон, на которые будут опираться при вынесения решения о присвоении гражданства Казахстана.

"В закон вводятся и уточняются основания для отказа в приеме в гражданство, такие как: незнание государственного языка на элементарном уровне, а также основ истории и Конституции нашей страны.

Элементарный уровень будет определяться Министерством науки и высшего образования. Целью поправок является быстрая адаптация и интеграция в общество. Знание языка прежде всего нужно самим гражданам, желающим получить наше гражданство, чтобы быстрее влиться в общество и участвовать в жизни государства", – сообщил Шынгыс Алекешев.

В МВД добавляют, что данная поправка основана на опыте других стран – к примеру, Германии, Канада и Турции.

"К примеру, в Германии претендующим на получение гражданства предъявляются высокие требования к знанию немецкого языка, сохранению немецкой культуры и традиций.

В Канаде необходимо знать историю и обязанности гражданина этой страны, а также подтвердить тест на знание английского или французского языка в зависимости от провинции. В Турции при получении гражданства на общих основаниях нужно обязательное знание турецкого языка", – добавил он.

Отметим, что несколько дней назад президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы".

В подписанном законе говорится, что незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции и истории является основанием для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана.

Впервые о данных поправках мы писали в ноябре 2022 года. Бывший глава кабмина Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос сообщал, что готовятся поправки в Закон "О гражданстве Республики Казахстан".

"Согласно данным поправкам, незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства будут считаться дополнительным основанием для отказа в получении гражданства или его восстановления", – сообщил тогда Смаилов.

Позже Смаилов отметил, что в случае принятия, нормы не будут касаться некоторых категорий, в их числе этнические казахи и несовершеннолетние, а также люди, которые получают гражданство в упрощенном виде согласно международным договорам.

Последнее будет касаться случаев, когда у человека, который хочет получить гражданство Казахстана, здесь живут близкие родственники или супруг/супруга является казахом или казахстанцем либо заслуженным деятелем РК.