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"Дальше - запрет свободы слова и аресты": казахстанец сравнил запрет ЛГБТ в Казахстане с запретами в России

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Флаг ЛГБТ
Флаг ЛГБТ. Иллюстративное фото: D. Giraldez Alonso/Getty Images

На обсуждении петиции за запрет пропаганды ЛГБТ в Казахстане выступил казахстанец, не поддерживающий эту петицию - в пример он привел опыт России, передает корреспондент NUR.KZ.

"Если мы посмотрим на опыт нашего северного соседа, там все начиналось с запрета ЛГБТ-пропаганды. Чем все это закончилось? Войной, огромным числом погибших, и тем, что Россия на сегодня – государство-изгой. Принятие этой петиции ставит под угрозу суверенитет нашей страны, потому что мы начнем потихоньку заваливаться в орбиту влияния России, а мне бы этого не хотелось, мы – казахи, мы должны быть свободны и независимы.

Я понимаю, почему правительство поддерживает такую инициативу. Потому что следующий шаг – это запрет общественных организаций, затем свободы слова, в конечном счете мы закончим тем, что мы будем арестовывать художников и артистов за свободную точку зрения", – высказался медконсультант Данияр Калиев.

Отметим, что на обсуждении петиции присутствуют сторонники противоположных мнений – одни высказываются за запрет пропаганды ЛГБТ в Казахстане, другие заявляют, что это нарушение прав человека.

Напомним, сегодня в Астане проходит слушание по петиции против пропаганды ЛГБТ в Казахстане - сегодня выступил активист Евгений Жовтис, отметив, что любая дискриминация в Казахстане запрещена конституцией. В поддержку запрета пропаганды ЛГБТ высказались три представителя госорганов.

Депутат мажилиса Едил Жанбыршин заявил, что все запреты "ниже пояса" не нарушают права людей.

Наряду с этим было озвучено предварительное решение.

Напомним, в начале этого года в Казахстане заблокировали сайт для представителей ЛГБТ из-за нарушений законодательства.

В апреле стало известно, что норма о запрете ЛГБТ-пропаганды не вошла в законопроект "О масс-медиа". Вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков заявил, в окончательном законопроекте этого нет.

Недавно более 50 тысяч подписей набрала петиция казахстанцев "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК", опубликованная на официальном портале E-Petition.kz. Ее направили на официальное рассмотрение. В Минкультуры сообщили, что будет собрана рабочая группа.

В апреле прошлого года один из депутатов мажилиса забил тревогу по его словам, в Казахстане начала активно распространяться ЛГБТ-идеология.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143255-dalshe-zapret-svobody-slova-i-aresty-kazahstanec-sravnil-zapret-lgbt-v-kazahstane-s-zapretami-v-rossii/

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