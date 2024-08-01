Проезд в автобусах Астаны подорожал

С 1 августа в общественном транспорте Астаны начал действовать новый тариф. Теперь вместо 90 тенге одна поездка на автобусе стоит 110 тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

О том, что стоимость проезда в автобусах хотят поднять в Астане, стало известно в феврале этого года. Тогда сообщалось, что будет установлен дифференцированный тариф на маршруты регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщениях.

В прошлом месяце стало известно, что с 1 августа 2024 года стоимость проезда в столичных автобусах будет составлять 110 тенге, а не 90, как было раньше, с 2014 года.

При этом проезд в общественном транспорте для детей до 18 лет, обучающихся в Астане и пригородах, с марта 2020 года является бесплатным. Школьникам выдается школьная транспортная карта - для проезда необходимо ее валидировать.

Несмотря на подорожание, как ранее сообщили в CTS, в августе цена на проездные карты в общественном транспорте - суточные, месячные, трехмесячные - останется прежней.

Добавим, что проезд подорожал не только в столичных автобусах - в июле депутаты маслихата Алматы проголосовали за поднятие тарифа на проезд в общественном транспорте. С этого месяца за проезд в общественном транспорте Алматы нужно будет платить 120 тенге.

Напомним также, ранее мы рассказывали, где в Казахстане самый дорогой и самый дешевый проезд в автобусах. Самые низкие цены сохраняются в Шымкенте, Актау и Туркестане.