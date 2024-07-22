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Где в Казахстане самый дорогой и самый дешевый проезд в автобусах

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"Онай" в автобусе
Платежный терминал в автобусе. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аналитики рассказали, какие тарифы на проезд в общественном транспорте действуют в городах Казахстана. Самым низким он оказался в Шымкенте, Актау и Туркестане, передает NUR.KZ со ссылкой на БНС.

Стало известно, что в Астане с 1 августа повысят стоимость проезда в общественном транспорте - с 90 до 110 тенге. Старый тариф пока что действует в городе с 2014 года.

При этом проезд для детей до 18 лет, обучающихся в Астане и пригородах, бесплатный с 2020 года. Также действуют различные льготы.

Кроме того, тариф собираются повысить и в Алматы - раньше при оплате электронно он составлял 100 тенге, а наличными - 200 тенге. Сейчас проезд хотят увеличить до 120 тенге, полностью убрав оплату наличными.

В официальном Telegram-канале Бюро нацстатистики АСПР РК рассказали, сколько платят жители городов Казахстана за проезд в автобусах.

Так, согласно данным на июнь 2024 года, самая распространенная цена проезда составляет 80 тенге и применяется в Актобе, Атырау, Жезказгане, городе Қонаев, Семее и Талдыкоргане.

Самый низкий же тариф по Казахстану - 70 тенге - в Шымкенте, Актау и Туркестане.

Проезд 100 тенге оплачивают жители Алматы, Кокшетау, Караганды, Костаная, Уральска, Павлодара и Петропавловска.

Напомним, ранее с просьбой повысить проезд в общественном транспорте выступали алматинские перевозчики. По словам замакима южной столицы Аскара Амрина, повышение стоимости проезда позволит на 7 млрд тенге сократить расходы на субсидии из бюджета города в 2024 году.

Отметим также, что стоимость проезда в Алматы уже повышалась в августе прошлого года, тоже на 20 тенге.

Еще в конце прошлого года в городском акимате пообещали, что на самые загруженные маршруты города добавят полтысячи автобусов. В ведомстве отмечали, что за 2023 год средний пассажиропоток в сутки вырос с 1,2 млн до 1,5 млн пассажиров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2137851-skolko-platyat-za-proezd-v-obshchestvennom-transporte-v-gorodah-kazahstana/

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