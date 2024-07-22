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Проезд в автобусах Астаны подорожает: когда начнет действовать новый тариф

Опубликовано:

Вид изнутри столичного автобуса
Валидатор. Иллюстративное фото: astana.gov.kz

В Астане стоимость проезда в общественном транспорте с 1 августа повысится с 90 до 110 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт акимата столицы.

Как сообщается на сайте акимата, тариф в 90 тенге на проезд в городских маршрутах был установлен в сентябре 2014 года.

"Стоить отметить, что проезд в общественном транспорте для детей до 18 лет, обучающихся в Астане и пригородах, бесплатный с марта 2020 года. Обязательным условием является наличие школьной транспортной карты и ее валидация в автобусе", - сообщили в акимате.

Сообщается, что на право на льготу имеют следующие категории пассажиров:

  • участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;
  • пенсионеры по возрасту и выслуге лет, а также получателям государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигших пенсионного возраста;
  • многодетные матери;
  • многодетные семьи;
  • инвалиды;
  • дети-инвалиды до восемнадцати лет, в том числе один из родителей (законных представителей);
  • жертвы политических репрессий из числа участников событий 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированным в порядке, установленном законом РК "О реабилитации жертв массовых политических репрессий".

О том, что стоимость проезда в автобусах хотят поднять в Астане, стало известно в феврале текущего года. Тогда сообщалось, что будет установлен дифференцированный тариф на маршруты регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщениях.

Отметим, что 19 июля были утверждены новые тарифы и на проезд в автобусах Алматы. Тогда депутаты проголосовали за повышение тарифа до 120 тенге.

Кроме того, на заседании маслихата Алматы было решено отказаться от наличной оплаты проезда в автобусах - мотивировалось это, в том числе, безопасностью пассажиров.

Позже в Сети активизировались мошенники с предложением оформить "Единую" карту для бесплатного проезда в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2137758-tarif-na-proezd-v-obshchestvennom-transporte-povysyat-s-1-avgusta-v-astane/

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