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Не повышать решили стоимость проездных в Астане

Опубликовано:

Астана автобусы
Автобус стоит на перекрестке в Астане. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В августе в Астане цена на проездные в общественном транспорте - суточные, месячные, трехмесячные - не меняется, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию-перевозчика CTS.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте CTS, в связи с повышением тарифа на проезд в общественном транспорте Астаны до 110 тенге стоимость проездных (на 1-15 суток, месяц, три месяца) остается прежней.

"Если будут изменения, непременно заранее оповестим", - обещает ведомство.

И приводит тарифы на общественном транспорте столицы.

Месячные проездные:

  • "Город" - 7500 тенге;
  • "Город + пригород" - 9500 тенге;
  • "Трехмесячный проездной. Город" - 20 000 тенге (только для физических лиц).

Суточные проездные:

  • 1 сутки - 500 тенге;
  • 3 суток - 1500 тенге;
  • 5 суток - 2000 тенге;
  • 15 суток - 4000 тенге.

Важно: суточные проездные активируются с момента первой валидации, отмечает ведомство.

Поездки с пересадками:

  • 15 поездок с пересадками - 2 000 тенге (1 пересадка в течение 60 минут);
  • 30 поездок с пересадками - 4 000 тенге (1 пересадка в течение 60 минут.

Напомним, ранее мы писали, что в Астане стоимость проезда в общественном транспорте с 1 августа повысится с 90 до 110 тенге.

Дополнительно столичный акимат отмечает, что проезд в общественном транспорте для детей до 18 лет, обучающихся в Астане и пригородах, бесплатный с марта 2020 года. Обязательно наличие школьной транспортной карты и ее валидация в автобусе.

Право на льготу имеют:

  • участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;
  • пенсионеры по возрасту и выслуге лет, а также получателям государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигших пенсионного возраста;
  • многодетные матери;
  • многодетные семьи;
  • инвалиды;
  • дети-инвалиды до восемнадцати лет, в том числе один из родителей (законных представителей);
  • жертвы политических репрессий из числа участников событий 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированных в порядке, установленном законом РК "О реабилитации жертв массовых политических репрессий".

Добавим, о том, что стоимость проезда в автобусах хотят поднять в Астане, стало известно в феврале текущего года. Тогда сообщалось, что будет установлен дифференцированный тариф на маршруты регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2137914-ne-povyshat-reshili-stoimost-proezdnyh-v-astane/

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