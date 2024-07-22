Не повышать решили стоимость проездных в Астане

В августе в Астане цена на проездные в общественном транспорте - суточные, месячные, трехмесячные - не меняется, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию-перевозчика CTS.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте CTS, в связи с повышением тарифа на проезд в общественном транспорте Астаны до 110 тенге стоимость проездных (на 1-15 суток, месяц, три месяца) остается прежней.

"Если будут изменения, непременно заранее оповестим", - обещает ведомство.

И приводит тарифы на общественном транспорте столицы.

Месячные проездные:

"Город" - 7500 тенге;

"Город + пригород" - 9500 тенге;

"Трехмесячный проездной. Город" - 20 000 тенге (только для физических лиц).

Суточные проездные:

1 сутки - 500 тенге;

3 суток - 1500 тенге;

5 суток - 2000 тенге;

15 суток - 4000 тенге.

Важно: суточные проездные активируются с момента первой валидации, отмечает ведомство.

Поездки с пересадками:

15 поездок с пересадками - 2 000 тенге (1 пересадка в течение 60 минут);

30 поездок с пересадками - 4 000 тенге (1 пересадка в течение 60 минут.

Напомним, ранее мы писали, что в Астане стоимость проезда в общественном транспорте с 1 августа повысится с 90 до 110 тенге.

Дополнительно столичный акимат отмечает, что проезд в общественном транспорте для детей до 18 лет, обучающихся в Астане и пригородах, бесплатный с марта 2020 года. Обязательно наличие школьной транспортной карты и ее валидация в автобусе.

Право на льготу имеют:

участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;

пенсионеры по возрасту и выслуге лет, а также получателям государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигших пенсионного возраста;

многодетные матери;

многодетные семьи;

инвалиды;

дети-инвалиды до восемнадцати лет, в том числе один из родителей (законных представителей);

жертвы политических репрессий из числа участников событий 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированных в порядке, установленном законом РК "О реабилитации жертв массовых политических репрессий".

Добавим, о том, что стоимость проезда в автобусах хотят поднять в Астане, стало известно в феврале текущего года. Тогда сообщалось, что будет установлен дифференцированный тариф на маршруты регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщениях.