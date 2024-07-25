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Подорожание проезда в Алматы: стало известно, когда начнет действовать новый тариф

Опубликовано:

Автобус
Общественный транспорт. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

На встрече с жителями Наурызбайского района аким и его заместитель назвали примерные сроки введения нового тарифа на проезд в общественном транспорте Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Новый тариф в 120 тенге за проезд в общественном транспорте депутаты маслихата Алматы утвердили на прошлой неделе.

У акима Алматы Ерболата Досаева в связи с этим поинтересовались, когда начнет действовать новый тариф.

"После маслихата решение было опубликовано. И все, что принял маслихат, и сроки введения тарифа уже утверждены", - заявил Досаев.

Его заместитель Сагындык Телибаев добавил, что тариф в 120 тенге начнет действовать в Алматы уже с августа - с 3-5 числа.

Напомним, в начале июля стало известно, что в Алматы рассматривают возможность повышения стоимости за проезд в общественном транспорте на 20 тенге. Соответствующий проект постановления акимата был опубликован на сайте "Открытые НПА".

Мы уже писали, что перевозчики попросили повысить цены за проезд в общественном транспорте Алматы. Они выразили неудовлетворение текущими тарифами, считая их нерентабельными для отрасли.

По словам директора автобусного парка ТОО "Eco Bus Service" Мадии Кирюхиной, повышение тарифа в прошлом году на 20 тенге не устранило проблемы убытков, ставших обычным делом для отрасли. Аналогичное мнение высказал директор автобусного парка "City Bus" Абылай Остемир, отметив увеличение затрат на электромобили и запасные части.

Стоит отметить, что повышение стоимости проезда в автобусах анонсировал в мае этого года и аким Астаны Женис Касымбек. По его данным, на сегодня акимат платит примерно 250-300 тенге субсидий за каждого пассажира, который совершает поездку.

На днях стала известна дата введения нового тарифа в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139576-podorozhanie-proezda-v-almaty-stalo-izvestno-kogda-nachnet-deystvovat-novyy-tarif/

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