Ущерб на 2 млрд тенге: астанчан предупредили об опасности

Жителей Астаны предупреждают о мошенниках, которые создают фейки и представляются главами госорганов. Ущерб от них уже составил свыше 2 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В Департаменте полиции Астаны обратились к горожанам и рассказали, как мошенники создают фейковые аккаунты в мессенджерах и представляются руководителями государственных, квазигосударственных горанов и других крупных коммерческих учреждений, вводя в заблуждение людей.

"Согласно мошеннической схеме, они, представляясь сотрудниками КНБ, сообщают, что выявлен факт финансирования террористических организаций через их банковские счета. И затем, путем запугивания, просят перевести деньги на подставные банковские счета либо передать наличные в руки якобы сотруднику правоохранительных органов.

В связи с этим просим граждан быть внимательными, не вступать в диалог с неизвестными абонентскими номерами, а также ни в коем случае не переводить денежные средства на неизвестные банковские счета, не передавать посторонним лицам. Просим обо всех подозрительных фактах незамедлительно сообщать на канал "102" в полицию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем году на территории столицы зарегистрировано свыше 2500 фактов интернет-мошенничества, из которых раскрыто 505 уголовных правонарушений.

При этом ущерб, причиненный гражданам, уже превысил 2 млрд тенге.

Напомним, ранее о новом виде мошенничества предупредили казахстанцев в МВД. В ведомстве сообщили о задержании мошенников в сфере перевозки транспорта и грузов.

Ранее официальный представитель Минюста Талгат Уали на брифинге рассказал о новом виде мошенничества в Казахстане. Теперь мошенники представляются судебными исполнителями. Они требуют от граждан погасить задолженность, в противном случае сообщают о блокировке счетов, имущества и так далее.

Ранее мы писали о и других способах мошенничества в Казахстане. Например, мошенники звонят и предлагают пройти медицинский осмотр. После "записи" они просят назвать SMS-код, с помощью которого могут оформить на жертву кредит.

В мае сообщалось, что под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, мошенники выманили код доступа в личный кабинет приложения банка 63-летней жительницы Экибастуза.

Сообщалось также, что мошенники взяли на вооружение старую схему с вирусом, который блокирует телефон и отправляет жертве сообщение с угрозой и требованием оплатить "штраф".

Аферисты начали также представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.

Преступники взяли на вооружение и искусственный интеллект (ИИ) и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.