Казахстанцев предупреждают о фактах мошенничества, связанных с хищением дорогостоящих автомашин и различных товаров в сфере междугородних перевозок, сообщает медиапортал МВД. В ведомстве подробнее рассказали о новом механизме обмана аферистов. "С заказчиками и водителями автовозов и фур по их объявлениям о перевозке груза могут созвониться мошенники и предложить услуги по транспортировке. Заказчикам они представляются водителями автовозов, а добросовестным водителям – как заказчики. После, обманным путем убедив обе стороны, перегружают похищенный груз для дальнейшей незаконной реализации. В основном такие факты выявлены при перевозке автомашин из города Алматы и Алматинской области в другие регионы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны пять участников такой преступной группы. В связи с этим МВД рекомендует гражданам при отправке груза попутным транспортом либо при его принятии для дальнейшей перевозки внимательно ознакомиться со всеми необходимыми документами. Обязательно сверить номер телефона водителя с указанным в объявлении, и лично обговорить с ним маршрут движения, а также конечный адрес доставки. Обращать внимание на отзывы. При выявлении подозрительных действий незамедлительно сообщить об этом в полицию", – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев. Ранее официальный представитель Минюста Талгат Уали на брифинге рассказал о новом виде мошенничества в Казахстане. Теперь мошенники представляются судебными исполнителями. Они требуют от граждан погасить задолженность, в противном случае сообщают о блокировке счетов, имущества и так далее. Ранее мы писали о и других способах мошенничества в Казахстане. Например, мошенники звонят и предлагают пройти медицинский осмотр. После "записи" они просят назвать SMS-код, с помощью которого могут оформить на жертву кредит. В мае сообщалось, что под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, мошенники выманили код доступа в личный кабинет приложения банка 63-летней жительницы Экибастуза. Сообщалось также, что мошенники взяли на вооружение старую схему с вирусом, который блокирует телефон и отправляет жертве сообщение с угрозой и требованием оплатить "штраф". Аферисты начали также представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту. Преступники взяли на вооружение и искусственный интеллект (ИИ) и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.