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Посторонний попал на борт самолета в Алматы

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Самолет авиакомпании Air Astana
Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В аэропорту Алматы более чем на час был задержан авиарейс в Астану, потому что на борту самолета оказался посторонний пассажир, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Air Astana.

"Рейс KC995 из Алматы в Астану задержан на 2 часа 10 минут из-за повторного досмотра. Задержка вызвана тем, что на борту оказался пассажир с рейса KC641, также направлявшегося в Астану", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе авиакомпании.

В начале года сообщалось, что в аэропорту Астаны всех пассажиров сняли с рейса, вылетающего из столицы в южный мегаполис, а одного человека увели полицейские.

Позже стала известна причина, по которой вылетающих из Астаны в Алматы пассажиров отправили на повторный досмотр - на борту был мужчина с оружием.

Еще один инцидент на борту самолета авиакомпании произошел в начале лета - некоторым пассажирам стало плохо. В авиакомпании прокомментировали ситуацию, сообщив, что по технической причине на земле не работал кондиционер, и одной женщине стало плохо.

В конце прошлого года сообщалось, что на борту самолета пассажир ударил бортпроводника в лоб, поскольку был недоволен, что его сложенная на багажную полку куртка может помяться. Из-за случившегося рейс задержали на час. Ударившим бортпроводника оказался казахстанский артист. Ему выписали штраф в размере 15 МРП - 55 380 тенге.

Также в конце года, после посадки рейса КС7106 авиакомпании FlyArystan по маршруту Шымкент - Алматы, пассажир произвел открытие аварийной двери. В КГА сообщили, что пассажир был передан сотрудникам МВД для принятия мер.

Мы также писали, что россиянина, летевшего из Алматы в Актау, наказали за курение на борту самолета.

В конце июня в Астане арестовали Турсынбека Кабатова, который устроил пьяный дебош на борту самолета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2140360-postoronniy-popal-na-bort-samoleta-v-almaty/

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