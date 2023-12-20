"Ударил бортпроводника в лоб": о скандале на борту с известным артистом рассказали во Fly Arystan

Известного певца и актера хотят привлечь к ответственности за неподобающее поведение на борту самолета Fly Arystan. Также в авиакомпании рассказали о наказании за подобные действия, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе Fly Arystan, 18 декабря на борту их самолета случился инцидент – медийная личность, певец и актер проявил агрессию с применением физической силы по отношению к бортпроводнику авиакомпании.

"Пассажир выразил недовольство тем, что его верхняя одежда помнется на багажных полках, после чего бортпроводник достала верхнюю одежду пассажира с багажной полки, чтобы помочь разместить ее поверх ручной клади, однако пассажир выхватил свою куртку и ударил бортпроводника в лоб. Вследствие чего сотруднику был нанес физический и психоэмоциональный вред, а также рейс был задержан на 1 час", – гласит сообщение в официальном Telegram-канале авиакомпании.

Пассажира передали сотрудникам полиции и привлекли по статье 440 КоАП. Тем временем бортпроводник прошел судебно-медицинскую экспертизу для дальнейшего юридического расследования с целью привлечения пассажира к ответственности.

"Авиакомпания оказывает максимальную психологическую, медицинскую и юридическую поддержку своему сотруднику, а также ведет работу над включением данного пассажира в черный список. Авиакомпания выражает благодарность пассажирам, которые, проявив гражданскую позицию, согласились поддержать девушку и дать показания в качестве свидетелей", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе Fly Arystan рассказали, какое наказание может ждать пассажиров, нарушающих правила безопасности неприемлемым поведением во время регистрации, посадки и полета.

Так, согласно классификации ИКАО (Международной организации гражданской авиации), существуют четыре уровня недисциплинированных пассажиров:

нарушение правил безопасности, а также мелкое хулиганство (алкогольное опьянение, курение на борту самолета, устное оскорбление);

применение физической силы в отношении пассажиров и экипажа, причинение вреда имуществу авиакомпании;

непосредственная угроза жизни пассажиров и экипажа, том числе с применением оружия;

попытка или фактическое проникновение в кабину пилотов, нанесение тяжких телесных повреждений пассажирам или членам экипажа, захват и угон воздушного судна.

Последствиями являются угроза безопасности людей, материальный ущерб из-за нарушения расписания полетов.

Отмечается, если пассажир допустил правонарушение на территории аэропорта, за которое полагается административная или уголовная ответственность, его передают в линейный отдел полиции.

В качестве примера приводятся случаи, когда пассажиры при досмотре багажа в шутку заявляют о наличии у себя бомбы или других взрывоопасных предметов. Подобные высказывания приводят к эвакуации всех пассажиров, задержке рейсов, необоснованному задействованию спецслужб. Также за такие действия предусмотрена уголовная ответственность по статье 273 УК РК.

Если пассажир допустил правонарушение на борту, за которое полагается административная или уголовная ответственность, экипаж передает его в линейный отдел полиции в аэропорту. Если пассажир продолжает представлять угрозу безопасности полета, командир может произвести вынужденную посадку.

Напомним, в октябре прошлого года нетрезвый житель Алматинской области на борту самолета обратился к бортпроводнику, протянул пакет и заявил, что в нем бомба. Позже он признался, что это была шутка. В его отношении возбудили уголовное дело.

В апреле в Астане более чем на 6 часов задержали рейс из-за пассажира, который заявил, что у него с собой бомба. Информация также не подтвердилась. В конце августа мужчина, летевший в Алматы, в шутку сообщил о наличии у него взрывчатки при прохождении регистрации. Позже свои действия он пояснил тем, что ему понравилась девушка и он хотел пошутить.

Согласно статье 273 УК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается: