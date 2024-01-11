"Одного сняли с рейса и весь самолет отправили на досмотр": очевидец рассказал об инциденте в аэропорту Астаны
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Житель Алматы вылетал из столицы в родной мегаполис, когда случилось неожиданное - по его словам, всех пассажиров сняли с рейса, а одного человека увели полицейские, передает корреспондент NUR.KZ.
"Я видел одного, сказали, было еще двое, но я их не видел. Весь самолет отправили на досмотр. Тот, кого сняли, был с паспортом РФ. Пришли кинологи с собаками, чтобы осмотреть самолет. Мы все с вещами вышли", - сообщил очевидец корреспонденту NUR.KZ.
Рейс авиаперевозчика Air Astana должен был вылететь в 17.10 из Астаны в Алматы, но из-за произошедшего вылет отложили на 17.55, рассказал мужчина.
Корреспондент NUR.KZ запросил комментарии в Департаменте полиции на транспорте и авиакомпании Air Astana. На момент публикации они получены не были, но мы следим за развитием событий.
Напомним, ранее в комитете гражданской авиации Казахстана разъяснили причины большого количества задержек и отмен рейсов из аэропорта Астаны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055068-odnogo-snyali-s-reysa-i-ves-samolet-otpravili-na-dosmotr-ochevidets-rasskazal-ob-intsidente-v-aeroportu-astany/