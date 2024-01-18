Ударившего бортпроводника казахстанского артиста в Астане признали виновным в суде

На брифинге в СЦК глава комитета адмполиции рассказал, какое наказание получил казахстанский артист, который ударил бортпроводника на борту Fly Arystan, передает корреспондент NUR.KZ.

"18 декабря 2023 года в аэропорту Шымкента с рейса №7308 Шымкент – Астана по акту представителя компании FlyArystan был снят пассажир Н. 1982 года рождения, житель Астаны, работает в районном Доме культуры "Целиноград" (Акмолинская область – прим.ред.). В состоянии опьянения нарушил общественный порядок.

17 января постановлением специализированного межрайонного суда Астаны гражданин Н. был признан виновным в совершении административного правонарушения и был привлечен к ответственности в виде административного штрафа в размере 15 МРП – 55 380 тенге", – сообщил глава комитета Кайсар Султанбаев.

Напомним, что в сообщении про инцидент на борту самолета сообщалось, что пассажир ударил бортпроводника в лоб, поскольку был недоволен, что его сложенная на багажную полку куртка может помяться. Из-за случившегося рейс задержали на час.

Также в прошлом месяце после посадки рейса КС7106 авиакомпании FlyArystan по маршруту Шымкент – Алматы пассажир произвел открытие аварийной двери. В КГА сообщили, что пассажир был передан сотрудникам МВД для принятия мер.

На прошлой неделе пассажира с оружием сняли с рейса Астана – Алматы. Рейс из-за инцидента ненадолго отложили.

А сегодня мы писали о случае, произошедшем в самолете американской авиакомпании All Nippon Airways, который летел из Токио в Сиэтл. Воздушное судно развернулось в полете. После приземления полиция задержала одного из пассажиров, который мог укусить стюардессу.