Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Россиянина, летевшего из Алматы в Актау, наказали за курение на борту самолета

Опубликовано:

Салон самолета
Салон самолета. Иллюстративное фото: pixabay.com

Гражданина России, который летел рейсом "Алматы – Астана – Актау", оштрафовали за курение электронной сигареты в туалете самолета, передает Lada.kz.

Издание со ссылкой на департамент полиции на транспорте сообщает, что летевший из Алматы в Актау 31-летний гражданин России во время полета курил электронную сигарету в туалете самолета.

"В отношении правонарушителя составлен административный материал по части 1-2 статьи 441 КоАП РК (Потребление табачных изделий на борту воздушного судна), и на него наложен штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге)", – рассказали в ведомстве.

В департаменте также отметили, что за 10 месяцев текущего года за различные административные правонарушения с воздушного судна были сняты 537 человек. Из них за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 256, за курение на борту самолета – 179, за мелкое хулиганство – 41 и другие.

Напомним, летом гражданин Китая, летевший рейсом авиакомпании Qazaq Air "Алматы – Кокшетау", закурил на борту самолета и получил более 150 тыс. тенге штрафа.

Также 17-летний подросток курил на борту самолета, летевшего из Атырау в Алматы. Он и его законные представители были оштрафованы почти на 35 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044407-rossiyanina-letevshego-iz-almaty-v-aktau-nakazali-za-kurenie-na-bortu-samoleta/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.