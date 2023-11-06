Россиянина, летевшего из Алматы в Актау, наказали за курение на борту самолета

Гражданина России, который летел рейсом "Алматы – Астана – Актау", оштрафовали за курение электронной сигареты в туалете самолета, передает Lada.kz.

Издание со ссылкой на департамент полиции на транспорте сообщает, что летевший из Алматы в Актау 31-летний гражданин России во время полета курил электронную сигарету в туалете самолета.

"В отношении правонарушителя составлен административный материал по части 1-2 статьи 441 КоАП РК (Потребление табачных изделий на борту воздушного судна), и на него наложен штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге)", – рассказали в ведомстве.

В департаменте также отметили, что за 10 месяцев текущего года за различные административные правонарушения с воздушного судна были сняты 537 человек. Из них за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 256, за курение на борту самолета – 179, за мелкое хулиганство – 41 и другие.

Напомним, летом гражданин Китая, летевший рейсом авиакомпании Qazaq Air "Алматы – Кокшетау", закурил на борту самолета и получил более 150 тыс. тенге штрафа.

Также 17-летний подросток курил на борту самолета, летевшего из Атырау в Алматы. Он и его законные представители были оштрафованы почти на 35 тыс. тенге.