"Вы с ума сошли?": актюбинцы устроили давку из-за бесплатных билетов на концерт (видео)

Жители Актобе устроили давку из-за бесплатных билетов на концерт, передает сайт телеканала KTK. Билеты раздавала местный блогер, которая и организовала фестиваль.

По информации телеканала, ажиотажа Гульнур Жумагалиева не предвидела.

По ее словам, она рассчитывала максимум на 200 человек. Поэтому взяла на встречу с подписчиками еще 100 дополнительных билетов. Однако их оказалось мало.

"В ожесточенную борьбу за пригласительные вступили даже инвалиды, пенсионеры и женщины с маленькими детьми. Расходиться без подарков никто не хотел. Начался скандал и давка", - сообщает телеканал.

Сама блогер Гульнур Жумагалиева призналась, что до сих пор в шоке от произошедшего.

"У меня было всего 100 билетов. Я думала, цивильно подарю их жителям Актобе. Я в шоке. 500 человек шли на меня. Люди, вы что, с ума сошли? Женщины с детьми, инвалиды, пожилые. Вам это зачем? Вы же видели обстановку. Я указала: вход на фестиваль 18+. Тогда зачем билеты детям?" - сказала Жумагалиева.

В полиции, комментируя ситуацию, пообещали провести профилактическую беседу с инициатором мероприятия.

Источник: KTK

Отметим, что в прошлом году в Актобе сняли на видео давку из-за бесплатных донеров. В соцсетях раскритиковали акцию, а ситуацию отреагировали в департаменте полиции региона.

В январе текущего года депутат Нұртөре Жүсіп поднял вопрос воспитания в обществе и раскритиковал казахстанцев, которые подняли ажиотаж вокруг "шоколадной елки" - ее украсили плитками шоколада, которые алматинцы тут же "смели". В соцсетях сообщали, что люди набирали по 10 шоколадок в одни руки.

В конце 2023 года давка произошла в ТРЦ в Алматы из-за объявленной распродажи.

"Толпа стала настолько плотной, что снесла несколько торговых точек и витрин. Для восстановления порядка и обеспечения безопасности посетителей пришлось вызывать полицию, а также провести эвакуацию людей", - писали очевидцы.

Ранее года мы рассказывали о том, как возле одного из торговых домов Шымкента произошла давка. Как оказалось, люди столпились из-за акции по продаже одежды. После инцидента организатор этой акции после записал видеообращение и извинился.

Кроме того, в одном из супермаркетов Актау покупатели устроили давку из-за сахара.