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Наболевшую проблему студентов Алматы и Астаны пообещали решить в Миннауки

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Парень в аудитории
Студент. Иллюстративное фото: Hill Street Studios / Getty Images

На окраинах Астаны и Алматы собираются построить новые кампусы для студентов двух крупных университетов. Это должно решить проблемы пробок и жилья для учащихся, передает сайт телеканала КТК.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сегодня рассказал, что на окраинах Астаны и Алматы будут строить новые учебные корпуса, общежития и спортивные центры для студентов двух крупнейших вузов. Таким образом, это избавит мегаполисы от пробок и решит наболевшую проблему проживания студентов.

"Для Евразийского национального университета государство выдало нам 50 гектаров земли за вокзалом "Нурлы жол" в Астане. Мы уже начали подготовку. В этом вузе учатся 24 тысячи человек, и в старые здания они просто не помещаются. Для университета имени аль-Фараби уже идет большая стройка. Три новых общежития и два новых учебных корпуса сдадут ноябре", - пообещал министр.

Источник: КТК

Напомним также, что сегодня Саясат Нурбек анонсировал открытие пяти кампусов зарубежных вузов.

При этом недавно министр перечислял несколько иностранных университетов, с которыми ведется работа по открытию филиалов. Среди них: Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, университет Гази (Турция), Пекинский университет языков и культуры (КНР), а также университет Квинс (Ирландия).

Наряду с этим стало известно, что в Астане откроют филиал китайского вуза, где учился президент Касым-Жомарт Токаев.

В ноябре прошлого года глава государства поручал главе Миннауки решить вопрос с нехваткой мест в студенческих общежитиях. А еще в 2022 году Токаев предложил сделать из города Қонаев научно-образовательный центр для студентов, чтобы разгрузить Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139384-nabolevshuyu-problemu-studentov-almaty-i-astany-poobeshchali-reshit-v-minnauki/

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