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В программу "Болашак" могут вернуть бакалавриат, заявил глава Миннауки

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Студенты в аудитории
Студенты в аудитории. Иллюстративное фото: Skynesher/Getty Images

На брифинге Миннауки министр Саясат Нурбек заявил, что в программу "Болашак" могут вернуть возможность учиться на бакалавриате, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это решение было принято республиканской комиссией еще в прошлом году. Оно потребует изменений в законодательстве, поэтому мы внесли соответствующий законопроект в парламент в конце прошлого года, депутаты поддержали и внесли свои предложения.

Как начнется новая сессия парламента, мы активно подключимся, и уже в этом году изменения, скорее всего, будут приняты, и мы восстановим категорию бакалавров в рамках программы "Болашак". Она предоставляется лучшим выпускникам, которые имеют призовые места на международных олимпиадах, научных конкурсах. Перечень этих конкурсов будет регламентироваться и устанавливаться республиканской комиссией", - заявил министр Саясат Нурбек.

Отметим, что бакалавриат - это первая ступень высшего образования. Сейчас по программе "Болашак" можно поступить на магистратуру и докторантуру.

Напомним, в конце июня мы писали, что решением Республиканской комиссии стипендия "Болашак" присуждена 184 казахстанцам. Они пройдут обучение в магистратуре и докторантуре в ведущих вузах мира.

В декабре прошлого года стипендию присудили 167 казахстанцам. Из них 131 человек - в магистратуру, 4 человека - в докторантуру, 32 человек направили на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

По информации на официальном сайте стипендии "Болашак", цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя, как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира. Сама стипендия была учреждена в 1993 году.

Добавим, ранее мы писали о скандале, связанном с программой "Болашак".

В конце мая гаранты Макпал Дарибаева и Наталья Воробьева обратились к президенту, обвинив свою коллегу в сговоре с Центром международных программ: по их словам, одна из стипендиаток Валерия Гавриленко незаконно вывела две квартиры из-под залога и уехала жить в Великобританию, в то время как ответственность легла на гарантов.

Позже глава Миннауки рассказал, в чем суть скандала. По его словам, ведомство также обратилось в Генпрокуратуру, чтобы ускорить привлечение к ответственности бывших руководителей и сотрудников Центра международных программ "Болашак" по факту описанных выше нарушений. Далее в суде Астаны сообщили, что стороны пришли к примирению.

Добавим, после того, как скандал получил огласку, в мажилисе предложили создать специальный закон для программы "Болашак".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139270-v-programmu-bolashak-mogut-vernut-bakalavriat-zayavil-glava-minnauki/

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