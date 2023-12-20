Скольким казахстанцам присудили стипендию "Болашак". Комиссия приняла решение

Государственный советник Ерлан Карин провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Решением комиссии стипендия "Болашак" присуждена 167 казахстанцам. Из них 131 человек пройдет обучение в магистратуре, 4 человека – в докторантуре, 32 человека будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

При этом, 65% стипендиатов пройдут обучение по инженерно-техническим специальностям и естественным наукам, оставшиеся 35% стипендиатов – по общественно-гуманитарным дисциплинам.

Также на заседании Комиссии рассмотрен вопрос по присуждению стипендии ученым для прохождения стажировок в ведущих научных центрах мира. Решением комиссии стипендии присуждены 481 претенденту.

По итогам заседания Государственный советник дал конкретные поручения по дальнейшей реализации международной стипендии "Болашак" и программы научных стажировок.

На официальном сайте стипендии говорится, что международная стипендия "Болашак" учреждена 5 ноября 1993 года постановлением первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Цель программы – подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя, как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.