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Проезд в автобусах Алматы подорожал: сколько будут платить "льготники"

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Терминал для оплаты установлен в автобусе
Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

С сегодняшнего дня в силу вступил закон о новых тарифах на проезд в общественном транспорте Алматы. Сколько будут платить жители города, в том числе "льготники", узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно введенному в действие постановлению акима города Алматы, тарифы на регулярные социально значимые перевозки пассажиров мегаполиса (в автобусах, троллейбусах и метро) в зависимости от способа платежа теперь установлены в следующих размерах:

  • при безналичной оплате посредством услуг оператора сотовой связи, транспортной карты или мобильного приложения – 100 тенге;
  • при оплате за проезд наличными деньгами – 200 тенге.

Льготные категории горожан при этом по-прежнему смогут платить меньше.

Для кого проезд остается льготным

Напомним, что льготы на проезд в общественном транспорте для некоторых казахстанцев устанавливаются как на республиканском, так и на местных уровнях.

Например, согласно закону РК "Об автомобильном транспорте", дети до семи лет могут ездить в городском общественном транспорте бесплатно, а до 18 лет – со скидкой 50%.

Награжденные многодетные матери и лица с инвалидностью первой группы также имеют право на бесплатный проезд.

Контролер проверяет оплату за проезд в автобусе
Контролер. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

А согласно решению маслихата города Алматы, к ним присоединяются:

  • участники, инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, а также ветераны боевых действий на территории других государств;
  • пенсионеры старше 75 лет;
  • лица с инвалидностью второй группы, а также дети с инвалидностью;
  • лица, подвергшиеся политической репрессии за участие в событиях 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированным в порядке, установленным Законом Республики Казахстан от 14 апреля 1993 года "О реабилитации жертв массовых политических репрессий.

Все вышеперечисленные категории граждан могут не платить за проезд в автобусах, троллейбусах и метро Алматы, но для этого им нужно оформить льготную транспортную карту. Как отмечают на сайте компании "Оңай Рау", сделать это можно, обратившись в районный отдел социального благосостояния.

Льготные транспортные карты с оплатой только половины проезда также могут оформить:

  • учащиеся школ и студенты очной формы обучения;
  • пенсионеры по возрасту;
  • многодетные матери;
  • лица, сопровождающие детей-инвалидов до восемнадцати лет.

То есть с сегодняшнего дня все они будут платить не по 40, а по 50 тенге за одну поездку в общественном транспорте.

Девушка держит транспортные карты
Транспортные карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На странице компании в Instagram также сообщили, что стоимость месячных проездных при этом не изменилась и составляет:

  • по карте "Единая" – 7 200 тенге;
  • по карте "Школьник" – 1 000 тенге;
  • по социальной карте пенсионера – 2 000 тенге;
  • по карте "Студент" – 3 000 тенге.

Таким образом, с сегодняшнего дня алматинцы будут платить за проезд в городском общественном транспорте 100 тенге – с помощью карты и другими безналичными способами, а 200 тенге – наличными. "Льготники" при этом будут платить по 50 тенге и ездить бесплатно при наличии такого права и соответствующей карты.

Напомним, ранее мы рассказывали, где можно приобрести и пополнить карту для оплаты проезда в общественном транспорте Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033048-proezd-v-avtobusah-almaty-podorozhal-skolko-budut-platit-lgotniki/

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