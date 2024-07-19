В Алматы решили отказаться от наличной оплаты проезда на общественном транспорте

На заседании маслихата Алматы обсудили вопрос отмены наличной оплаты при проезде в автобусах Алматы - мотивируется это, в том числе, безопасностью пассажиров, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат маслихата Асия Аканова сообщила, что материалах заседания указано, что предлагается отказаться от наличной платы за проезд.

Ее слова подтвердил руководитель управления мобильности Алматы Сагындык Телибаев.

"Если опираться на данные транспортников, 97% людей, которые пользуются общественным транспортом, пользуются безналичным платежом - картой ONAY, SMS и через приложения", - сказал он.

На эту же модель предлагается перевести оставшиеся 3% пассажиров.

"Ключевое в этих правилах - это переход на полностью безналичную оплату, потому что при нынешних расчетах общая база всех затрат перевозчика делится на количество пассажиров, при этом сейчас кто-то платит наличными, кто-то пробивает картой, кто-то не пробивается, и вот это общее количество чуть-чуть ниже, чем она есть на самом деле.

Соответственно, из бюджета города субсидируется чуть больше, чем должны были. Но это соответствует действующим правилам. Поэтому нам нужны новые правила. Сейчас мы особенно приветствуем переход на цифру, цифровые переводы, на онлайн (платежи - прим. ред.). Это позволит нам объективно рассчитывать тариф и снизить нагрузку на бюджет города", - говорит депутат Нурсултан Шоканов.

Он же добавил, что таким образом еще решаются вопросы обеспечения безопасности пассажиров.

"Наличный платеж, как вы сказали, отвлекает водителя, так как он должен принимать платеж. И недавно возле седьмой поликлиники была большая авария. Также мы планируем покупку новых автобусов, и там есть дополнительное ограждение для водителей (что усложнит процедуру приема наличных платежей - прим. ред.)", - поддержал его Сагындык Телибаев.

В планах его ведомства также пересмотреть сам механизм субсидирования и тарифное меню с тем, чтобы в последующем перейти на "Бас-километры".

Будут организованы пригородные маршруты и модернизированы остановки.

"Мы в этом году хотим организовать дополнительно еще 20 пригородных маршрутов - мы охватим еще где-то 70 населенных пунктов", - сообщил глава управления мобильности.

На сегодняшнем заседании городского маслихата после обсуждений депутаты проголосовали за повышение тарифа в автобусах в Алматы до 120 тенге. Проект постановления был опубликован еще в июле. С такой же просьбой до этого выступали городские перевозчики.

По словам замакима Аскара Амрина, повышение стоимости проезда в Алматы позволит на 7 млрд тенге сократить расходы на субсидии из бюджета города в 2024 году.

Отметим, что стоимость проезда уже повышалась в августе прошлого года. При безналичной оплате он составил 100 тенге, при наличной - 200 тенге.

Кроме того, повышение оплаты за проезд анонсировал в мае аким Астаны.

Также напомним, что в конце 2023 года в акимате Алматы пообещали, что на самые загруженные маршруты города добавят полтысячи автобусов. В ведомстве отмечали, что за 2023 год средний пассажиропоток в сутки вырос с 1,2 млн до 1,5 млн пассажиров.