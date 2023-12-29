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На самые загруженные маршруты в Алматы добавят полтысячи автобусов

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Новые автобусы в Алматы
Новые автобусы в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Автопарк Алматы пополняют новыми газовыми автобусами. В ближайшее время их планируют вывести на линию на наиболее загруженные и популярные маршруты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Сообщается, что в коммунальный автопарк Алматы поступают новые газовые автобусы, закупленные в текущем году.

"Летом на линию были выведены 100 новых автобусов. На сегодня завершаются процедуры по оформлению и подготовке еще 500 новых автобусов.

По мере готовности они будут выводиться на линию на наиболее загруженные и популярные маршруты. К примеру, в январе 2024 года запланировано усиление маршрутов №63, №28, №14, №92, №120, №120а, №79, №50 и другие", – говорится в сообщении.

Также троллейбусным парком были закуплены 100 троллейбусов, которые уже курсируют на линии. Кроме того, частными перевозчиками на постоянной основе проводится закуп новых подвижных единиц, в текущем году обновлен подвижной состав на 550 автобусов.

"Таким образом, к концу 2023 года доля общественного транспорта на экологическом виде топлива составила 53%", – подчеркнули в акимате.

В ведомстве отметили, что с начала текущего года организовано 22 новых маршрута, где задействовано 205 автобусов, и обновлен подвижной состав на 24 маршрутах за счет 364 автобусов.

При этом средний пассажиропоток в сутки вырос с 1,2 млн до 1,5 млн пассажиров.

Добавим, на прошлой неделе аким города Ерболат Досаев сообщил, что с 2024 года в Алматы планируется ввести запрет на закуп дизельных автобусов частными перевозчиками.

А в начале декабря алматинцы жаловались на переполненные автобусы и их долгое ожидание.

"Страшно долго. Они идут через 20-30 минут, а потом – через 3-5 минут. Неравномерно ездят. И когда раньше на 66-м ездила, тоже так же. Если бы они вовремя ездили, такой толкучки бы не было. Я стараюсь пораньше выходить. Сейчас студенты набираются, будет страшная толкучка", – говорила одна из жительниц мегаполиса.

Также напомним, вчера в акимате сообщили, что в новогодние выходные из-за ожидаемого уменьшения пассажиропотока общественный транспорт в Алматы будет ходить немного реже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053231-na-samye-zagruzhennye-marshruty-v-almaty-dobavyat-poltysyachi-avtobusov/

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