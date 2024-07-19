Проезд подорожает в автобусах Алматы: утверждены новые тарифы

Сегодня состоялась внеочередная XXI сессия маслихата Алматы. На повестку вынесено три вопроса, в том числе - повышение тарифа на проезд в общественном транспорте, передает корреспондент NUR.KZ.

По вопросу повышения тарифа выступил заместитель акима Алматы Аскар Амрин.

"В августе 2023 года мы с вами пересмотрели тариф в общественном транспорте. Был утвержден следующий тариф: при оплате электронно - 100 тенге, если наличными - 200 тенге. Несмотря на это, размер субсидий вырос на 20%.

Так, если в 2023 году размер субсидий из бюджета города составлял 80,9 млрд тенге, то в этом году - уже 97,3 млрд тенге. Это сложилось из-за того, что реальный тариф на некоторых маршрутах составляет 310-400 тенге. Акимат закрывал разницу эту.

Повышение тарифа до реальных показателей будет дорого для жителей города. Но, тем не менее, есть необходимость снижения нагрузки на бюджет города. В связи с этим предлагается установить тариф 120 тенге", - сказал он.

По словам замакима, повышение стоимости проезда позволит на 7 млрд тенге сократить расходы на субсидии из бюджета города в 2024 году.

После обсуждений депутаты проголосовали за повышение тарифа до 120 тенге.

Напомним, в начале июля стало известно, что в Алматы рассматривают возможность повышения стоимости за проезд в общественном транспорте на 20 тенге. Соответствующий проект постановления акимата был опубликован на сайте "Открытые НПА".

Мы уже писали, что перевозчики попросили повысить цены за проезд в общественном транспорте Алматы. Они выразили неудовлетворение текущими тарифами, считая их нерентабельными для отрасли.

По словам директора автобусного парка ТОО "Eco Bus Service" Мадии Кирюхиной, повышение тарифа в прошлом году на 20 тенге не устранило проблемы убытков, ставших обычным делом для отрасли. Аналогичное мнение высказал директор автобусного парка "City Bus" Абылай Остемир, отметив увеличение затрат на электромобили и запасные части.

Стоит отметить, что повышение стоимости проезда в автобусах анонсировал в мае этого года и аким Астаны Женис Касымбек. По его данным, на сегодня акимат платит примерно 250-300 тенге субсидий за каждого пассажира, который совершает поездку.