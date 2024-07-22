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150 тысяч тенге от Токаева каждому казахстанцу вновь пообещали в Сети

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Стопка купюр
Деньги. Иллюстративное фото: Nurlan Tastanbekov / Getty Images

В Казнете снова запустили фейковое объявление о том, что каждый казахстанец может получить разовую социальную выплату в 150 тысяч тенге, сообщает StopFake.kz.

По данным сайта, фотографию президента Казахстана снова используют в фейковой рекламе о выплатах.

"В социальных сетях опять появилось фальшивое сообщение о разовой социальной выплате. Мошенники для придания информации достоверности используют изображение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В объявлении говорится, что каждому казахстанцу положено 150 тысяч тенге. Якобы запущена новая госпрограмма. На самом деле это обман", - пишут фактчекеры.

По данным сайта, злоумышленники заявили, что о выплате сообщили ряд министерств, но ни одно из ведомств не размещало подобной новости. Кроме того, в Казахстане не существует фонда под названием Благотворительный фонд РК.

На официальном сайте главы государства сообщений подобного рода тоже нет.

"Преступники оставили ссылку, по которой нужно перейти и проверить наличие выплаты с помощью ИИН. Это не что иное как приманка. Оставив данные на сомнительном сайте, вы передадите важную информацию о себе в руки неизвестных людей. Они могут использовать ее в корыстных целях. Призываем вас доверять только официальным сообщениям", - предупредили казахстанцев.

150 к от Токаева
Рассылка от мошенников. Фото: StopFake.kz

Ранее фотографию президента Казахстана с информацией о выплатах каждому казахстанцу по 150 тысяч тенге уже опровергали.

"В информации профиля указан контактный телефон с кодом +52. Это код Мексики. В качестве аватара использовано изображение герба Казахстана, но в ленте публикаций видно, что ранее вместо него использовали изображение герба Республики Беларусь", - приводило в пример признаки недостоверной информации издание.

Также стало известно, что мошенники начали рассылать сообщения от имени акима Алматы Ерболата Досаева.

"В связи с фейковой рассылкой в мессенджере WhatsApp от имени акима Алматы Ерболата Досаева просим не отвечать на подобные сообщения и не доверять недостоверной рассылке.

Не следует перечислять средства и переходить по сомнительным ссылкам. Эти действия предпринимаются интернет-мошенниками с целью незаконного получения ваших средств", - заявили в пресс-службе акимата южной столицы.

Кроме того, аким Шымкента Габит Сыздыкбеков предупредил казахстанцев о том, что от его имени мошенники стали рассылать сообщения в мессенджере WhatsApp. Он призывал граждан быть внимательными и не поддаваться на провокации.

Также в Сети распространялась информация якобы от имени акима Қонаева Асхата Бердиханова. В акимате города попросили не переходить по сомнительным ссылкам и не перечислять деньги.

А глава Рудного Виктор Ионенко рассказал о появлении в одном из мессенджеров фейковой переписки якобы от его имени. По словам акима, там содержится предупреждение о предстоящей проверке.

В июне аким Экибастуза Аян Бейсекин пожаловался, что злоумышленники пользуются его именем и просят у казахстанцев перевести деньги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2137788-150-tysyach-tenge-ot-tokaeva-kazhdomu-kazahstancu-vnov-poobeshchali-v-seti/

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