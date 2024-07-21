Сообщения от имени акима Алматы Ерболата Досаева начали рассылать мошенники
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В пресс-службе акимата Алматы заявили, что мошенники рассылают сообщения от имени градоначальника Ерболата Досаева. Горожан попросили не отвечать на них, передает NUR.KZ.
"В связи с фейковой рассылкой в мессенджере WhatsApp от имени акима Алматы Ерболата Досаева просим не отвечать на подобные сообщения и не доверять недостоверной рассылке.
Не следует перечислять средства и переходить по сомнительным ссылкам. Эти действия предпринимаются интернет-мошенниками с целью незаконного получения ваших средств", - заявили в пресс-службе акимата южной столицы.
Отметим, что мошенники часто рассылают свои сообщения казахстанцам от имени высокопоставленных лиц.
Так, в мае аким Шымкента Габит Сыздыкбеков предупредил казахстанцев о том, что от его имени мошенники стали рассылать сообщения в мессенджере WhatsApp. Он призывал граждан быть внимательными и не поддаваться на провокации.
Также в Сети распространялась информация якобы от имени акима Қонаева Асхата Бердиханова. В акимате города попросили не переходить по сомнительным ссылкам и не перечислять деньги.
А глава Рудного Виктор Ионенко рассказал о появлении в одном из мессенджеров фейковой переписки якобы от его имени. По словам акима, там содержится предупреждение о предстоящей проверке.
В июне аким Экибастуза Аян Бейсекин пожаловался, что злоумышленники пользуются его именем и просят у казахстанцев перевести деньги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2137488-soobshcheniya-ot-imeni-akima-almaty-erbolata-dosaeva-nachali-rassylat-moshenniki/