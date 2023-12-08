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30 лет независимости Казахстана

По 150 тыс. тенге каждому казахстанцу пообещали неизвестные от лица Токаева

Опубликовано:

Деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Фотография президента Казахстана с информацией о выплатах каждому казахстанцу по 150 тысяч тенге распространилась в Казнете. Эта информация не нашла подтверждения и является фейковой.

Как пишет официальный портал Stopfake.kz, в Facebook гуляет пост с фотографией президента РК, под которым сообщается, что под конец года каждый казахстанец получит на карту выплату от 150 тысяч тенге. Информация является фейковой.

"На сайтах госорганов Казахстана, в том числе и на сайте президента РК akorda.kz, нет официальной информации о подобных выплатах. Ни о чем подобном не сообщалось и в средствах массовой информации", - отмечается в сообщении издания.

Аккаунт "Компенсационный центр", опубликовавший это сообщение, имеет все признаки фейковой страницы.

Пост с изображением президента, содержащий ложную информацию
Пост с изображением президента, содержащий ложную информацию. Скриншот: stopfake.kz

"В информации профиля указан контактный телефон с кодом +52. Это код Мексики. В качестве аватара использовано изображение герба Казахстана, но в ленте публикаций видно, что ранее вместо него использовали изображение герба Республики Беларусь", - приводит в пример признаки недостоверной информации издание.

Как оказалось, выплата компенсаций через одноименный центр - это старая мошенническая схема, о которой еще в 2020 году предупреждали казахстанцев эксперты государственной технической службы РК KZ-CERT.

Информация не является правдой, и верить ей не нужно.

В феврале этого года мы сообщали, что в соцсети Facebook появился аккаунт с названием Jomart-Tokayev и фотографией президента Касым-Жомарта Токаева. На этой странице мошенники якобы проводили розыгрыши денежных призов.

Предостерегаем вас: не стоит верить информации в Сети по каким-либо розыгрышам или выплатам от государства или от имени президента Казахстана. У главы государства Касым-Жомарта Токаева есть две официальные страницы в социальных сетях:

В социальной сети Facebook президент Казахстана не зарегистрирован.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049893-po-150-tys-tenge-kazhdomu-kazahstantsu-poobeschali-neizvestnye-ot-litsa-tokaeva/

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