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"Создают аудиозаписи с похожим на мой голосом": аким Экибастуза выступил с обращением

Опубликовано:

Аян Бейсекин
Аян Бейсекин. Фото: instagram.com/abeysekin

Аким Экибастуза Аян Бейсекин пожаловался, что злоумышленники в разных мессенджерах пользуются его именем и просят у казахстанцев перевести деньги, передает NUR.KZ.

Глава города на своей странице в Instagram призвал граждан быть бдительными.

"В различных мессенджерах, используя мое имя, действуют мошенники. Используя функции искусственного интеллекта, создают аудиозаписи с похожим голосом", - предупредил Аян Бейсекин.

По словам акима Экибастуза, злоумышленники применяют разные техники коммуникаций.

"В конечном итоге просят перевести денежные средства. Прошу не реагировать и не вступать в переписку с номерами, где указаны мои фото и личные данные", - заявил градоначальник.

Ранее аким Шымкента Габит Сыздыкбеков предупредил казахстанцев о том, что и от его имени мошенники стали рассылать сообщения в мессенджере WhatsApp. Он призывал граждан быть внимательными и не поддаваться на провокации.

Также в Сети рассылается информация якобы от имени акима Қонаева Асхата Бердиханова. В акимате города попросили не переходить по сомнительным ссылкам и не перечислять деньги.

А глава Рудного Виктор Ионенко рассказал о появлении в одном из мессенджеров фейковой переписки якобы от его имени. По словам акима, там содержится предупреждение о предстоящей проверке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2113074-sozdayut-audiozapisi-s-pohozhim-na-moy-golosom-akim-ekibastuza-vystupil-s-obrashcheniem/

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