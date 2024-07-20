9-летний мальчик вышел из дома и пропал в Семее

Вчера в Семее пропал без вести ребенок. Полиция объявила несовершеннолетнего в розыск и просит содействия казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию области.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДП области Абай, 19 июля примерно в 12:00 в Семее вышел из дома по улице Театральной, 11, и не вернулся Маненов Алинұр Ерланұлы, 25.06.2015 года рождения.

Местонахождение мальчика до сих пор не известно. Полиция просит жителей округа оказать содействие в поиске без вести пропавшего несовершеннолетнего.

Приметы: волосы темные, глаза карие. Рост - 135-140 см. Худощавого телосложения.

Был одет: черная кепка, красная футболка, бордовые шорты, черно-зеленые кроссовки.

Если вам известно местонахождение мальчика на фото, просьба сообщить по телефону 102.

Маненов Алинұр Ерланұлы. Фото: Департамент полиции области Абай

Напомним, в начале месяца сотрудник службы пробации акмолинского ДУИС возле оживленной дороги увидел раздетого двухлетнего ребенка. Мужчина передал малыша полицейским. Оказалось, что он сам вышел из детского сада во время тихого часа.

Также мы писали, что в Акмолинской области водитель увидел на трассе одиноко идущую 12-летнюю девочку. Он узнал, что несовершеннолетняя ушла из дома, и отвез ее в отделение полиции.

А в Северо-Казахстанской области стражи порядка разыскали потерявшуюся 5-летнюю девочку. Сперва ребенка искали в селе, но безрезультатно. Тогда зону поиска расширили. В итоге малышку обнаружили в 5 км от дома на трассе и вернули родителям.