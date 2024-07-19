Дожди, грозы и жара до 39 градусов: какой будет погода в Казахстане в выходные

В большинстве областей Казахстана продолжатся дожди с грозами, градом и порывистым ветром. На юге ожидается повышение температуры до 39 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков "Казгидромет", в большинстве областей Казахстана на фоне пониженного атмосферного давления временами пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением порывистого ветра до 15-20 м/с.

Сильные ливневые дожди с градом ожидаются на востоке, в горных районах юга, юго-востока.

Днем преобладающая температура воздуха составит на севере, востоке страны +20...+28℃, на юге +34...+39℃, в центре страны прогнозируется повышение до +25...+33℃, на юго-востоке до +30...+38℃, а на западе страны до +33...+38℃.

Напомним, ранее синоптики предоставили прогноз погоды на июль. Тогда сообщалось, что во второй и третьей декадах месяца жаркие июльские дни ненадолго будут сменяться прохладными и дождливыми с грозами, порывистым ветром, градом и пыльной бурей. Прогнозируется колебание температуры воздуха.

Также в "Казгидромете" ранее озвучили сезонный прогноз на лето 2024 года - с апреля по август. Тогда сообщалось, что в июле и в августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы лишь в августе. На юге и юго-востоке страны - выше нормы на 1°C.

Ожидалось, что в июле и августе в большинстве областей количество осадков прогнозируется около и больше нормы. Меньше нормы ожидается на юго-западе и в южной половине страны в июле, а в августе - в центре, на юге и юго-востоке страны.