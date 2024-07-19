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Дождь вновь ожидается в двух мегаполисах Казахстана

Опубликовано:

Капли дождя на стекле
Дождь в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в пятницу,19 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы прогнозируют небольшой дождь. Температура днем поднимется до +31 градуса, а ночью опустится до +16 градусов. Скорость ветра составит 7,2 м/с.

Жителям Астаны тоже пообещали небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +25 градусов, ночью температура снизится до +16 градусов. Скорость ветра – 4,9 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается пасмурная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +35 градусов, ночью опустятся до +20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,6 м/с.

Ранее синоптики предупреждали о том, что в период с 18 по 20 июля малоподвижный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана. Ожидаются дожди с грозами, градом и усилением ветра. На севере, востоке, в центре, на юге, юго-востоке страны прогнозируют сильные дожди.

Также спасатели Алматы оборотились к горожанам - по информации ДЧС, в этот период в горах южной столицы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2136510-dozhd-vnov-ozhidaetsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana/

Автор: Виктор Николаев

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Дождь вновь ожидается в двух мегаполисах Казахстана

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