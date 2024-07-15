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Дождь будет идти всю неделю в Алматы, прогнозируют синоптики

Опубликовано:

Мужчина укрылся зонтом
Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 15 по 21 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

15 июля в Алматы прогнозируют небольшой дождь. Температура в среднем составит +25 градусов. Днем воздух может прогреться до +31 градуса, но ночью температура опустится до +19 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

16 июля тоже ожидается дождь. Температура составит около +25 градусов. Максимальная температура составит +29 градусов, а минимальная - в районе +20 градусов. Скорость ветра составит до 6,2 м/с.

17 июля будет опять обещают дождь. Средняя температура будет на отметке в +24 градуса. Днем температура поднимется до +31 градуса, а ночью опустится до +19 градусов. Скорость ветра составит 5,4 м/с.

18 июля в Алматы вновь ожидаются осадки. Температура в среднем - около +24 градусов. Максимально температура поднимется до +30 градусов, а опуститься может до +19 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,2 м/с.

19 июля - небольшой дождь. Среднесуточная температура составит +26 градусов. Днем воздух прогреется до +32 градусов, а ночью похолодает до +20 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

20 июля снова обещают дождь. Температура в среднем остановится на отметке +24 градуса. Максимальная температура составит +30 градусов, минимальная упадет до +20 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,7 м/с.

21 июля, по прогнозам, тоже будет небольшой дождь. Средняя температура составит +26 градусов. Воздух может прогреться и до +31 градуса, но ночью похолодает до +20 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2133870-dozhd-budet-idti-vsyu-nedelyu-v-almaty-prognoziruyut-sinoptiki/

Автор: Виктор Николаев

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Дождь будет идти всю неделю в Алматы, прогнозируют синоптики

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