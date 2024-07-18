Сильные осадки в горах Алматы: ДЧС предупредил о подъеме уровня воды в реках

Департамент по ЧС Алматы предупредил горожан об ухудшении погодных условий, формировании склонового стока и подъеме уровня воды в реках в горах, передает NUR. KZ.

По информации ДЧС, в горных районах города ожидается град, гроза и сильный ветер.

При грозе порывы ветра достигнут 18-23 метров в секунду, ветер юго-западный

А 17-20 июля в горных районах, прилегающих к городу Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках.

При превышении опасных отметок, возможны разливы и подтопления.