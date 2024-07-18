Сильные осадки в горах Алматы: ДЧС предупредил о подъеме уровня воды в реках
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Департамент по ЧС Алматы предупредил горожан об ухудшении погодных условий, формировании склонового стока и подъеме уровня воды в реках в горах, передает NUR. KZ.
По информации ДЧС, в горных районах города ожидается град, гроза и сильный ветер.
При грозе порывы ветра достигнут 18-23 метров в секунду, ветер юго-западный
А 17-20 июля в горных районах, прилегающих к городу Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках.
При превышении опасных отметок, возможны разливы и подтопления.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2135871-silnye-osadki-v-gorah-almaty-dchs-predupredil-o-podeme-urovnya-vody-v-rekah/