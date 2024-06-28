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Родившимся с 1949 по 1998 год казахстанцам пообещали по 50 тысяч тенге

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Девушка считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Информацию о выплате казахстанцам 50 тысяч тенге от социального фонда назвали фейком в Минтруда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах о том, что гражданам Казахстана, родившимся в период с 1949 по 1998 годы, начнут с 26 июня зачислять 50 000 тенге от неизвестного социального фонда, не соответствует действительности.

Для перечисления средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте.

В Министерстве труда и социальной защиты населения отмечают, что такого вида социальной помощи не существует, а указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками.

Официальная информация о положенных мерах господдержки, по данным пресс-службы, распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера 1414.

Ранее мы писали, что мошенники начали притворяться сотрудниками Центра трудовой мобильности и звонить безработным людям с предложением о соцвыплате.

Ранее мы писали о двойной схеме обмана мошенников - преступники сами связываются с пострадавшим казахстанцем, представляются "международными юристами" и уверенным тоном сообщают, что якобы готовят коллективный иск в суд для того, чтобы наказать преступников и вернуть деньги обманутым. Однако услуга будет не бесплатной. В итоге "международный юрист" пропадает вместе с деньгами жертвы.

Также сообщалось, что мошенники, прикрываясь полицией, блокируют телефоны и вымогают деньги у казахстанцев и вводят жертву в заблуждения, говоря, что ее SIM-карта скоро истечет.

Мы также рассказывали, как мошенники создали фейковый сайт Министерства финансов РК, на котором предлагают всем казахстанцам проверить размер "начисленной им компенсации от государства".

Идею с выплатами мошенники использовали и ранее. Напомним, недавно мы рассказывали о фальшивом "Комитете выплат", через который казахстанцы, оплатив "госпошлину", якобы могли получить компенсации по своим депозитам.

Журналисты NUR.KZ также рассказывали, как казахстанцам понять, что сообщение о назначении выплаты не является фейком. Подробнее об этом можно узнать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125716-rodivshimsya-s-1949-po-1998-god-kazahstancam-poobeshchali-50-tysyachnye-vyplaty/

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